Helldivers 2: Seid ihr die Bösen? Das haben Star Wars und Sturmtruppen mit der Spielidee zu tun

Habt ihr euch schon gefragt, ob in Wahrheit ihr die Bösen in Helldivers 2 seid?

Nach Angaben des früheren Arrowhead-CEOs Johan Pilestedt lautet die Antwort darauf wohl ja. Erst recht, wenn man sich die ursprüngliche Idee für die Reihe anschaut.

Inspiriert von Star Wars

Während der Nordic Game Conference in Schweden sprach Pilestedt darüber, dass das Konzept von Helldivers ursprünglich als Koop-Action-Shooter beschrieben wurde, "in dem die Spieler in die Rolle der 'bösen Schergen' der Popkultur schlüpfen".

Ausgehend von dort stelle sich dann die Frage, wie lange ihr in einem Actionfilm der 1980er Jahre ohne Plot Armor überleben würdet.

"Wir wollten einen realistischen Ansatz dessen, wie es aussehen würde, wenn ihr Teil eines Trupps an Sturmtruppen seid", erläutert Pilestedt.

Als Beispiel nennt er den ersten Strumtruppler, der auf dem Todesstern in Star Wars Episode 4: Eine neue Hoffnung in den Inhaftierungsblock einzudringen versucht: "Natürlich wird er von Han Solo in die Brust geschossen. Und da stellt sich die Frage: Würdest du dich bei dem Versuch, in diesen Raum einzudringen und die Bösewichte zu fangen, die versuchen, deinen schönen Todesstern zu übernehmen, besser anstellen?"

Dass in Helldivers 2 auch angesichts der Inspiration durch Starship Troopers vielleicht nicht alles so toll ist, wie es scheint, dürfte dem ein oder anderen vielleicht nicht entgangen sein. Es wirft jedenfalls ein anderes Licht auf das, was ihr im Spiel tut.