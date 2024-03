Helldivers 2: Armor Bug – ob und was ihr dagegen unternehmen könnt

Was macht der Armor Bug Helldivers 2? Kurz zusammengefasst sollte die Rüstung in Helldivers 2 so funktionieren: Je höher die Panzerungswertung, desto besser ist eure Verteidigung gegen Nahkampfangriffe und Kugeln (ihr nehmt also weniger Schaden). Eine höhere Panzerungswertung bedeutet aber auch immer eine schwerere Rüstung, und je mehr Gewicht ihr herumschleppen müsst, desto niedriger ist eure Geschwindigkeit (und in der Regel Ausdauerregeneration) beim Laufen. Durch den Armor Bug ist es nun so, dass ihr zwar eine höhere Panzerungswertung im Ausrüstungsfenster angezeigt bekommt, wenn ihr eine schwere Panzerung statt einer leichten Panzerung tragt, allerdings verringert der höhere Panzerungswert nicht Schaden, den ihr erleidet. Sprich: Derzeit gewährt euch eine höhere Panzerungswertung keine zusätzliche Verteidigung. Dementsprechend müsst ihr derzeit mit den Nachteilen (geringere Geschwindigkeit / Ausdauer) von mittleren und schweren Panzerungen leben, bekommt dafür aber keine Vorteile. Die passiven Panzerungsboni, die euch zusätzliche Effekte gewähren, sind – mit einer Ausnahme – vom Armor Bug übrigens nicht betroffen. Diese eine Ausnahme ist die „Extra-Polsterung“, die den Panzerungswert erhöht. Zurück zum Helldivers 2 Armor Bug Inhaltsverzeichnis

Gibt es den Armor Bug in Helldivers 2 noch? In den Helldivers 2 Patch Notes 1.000.12 haben die Entwickler das Problem „Die Panzerungswerte für leichte, mittlere und schwere Panzerung funktionieren derzeit nicht wie vorgesehen." erstmals erwähnt, allerdings hatte die Serverstabilität zu diesem Zeitpunkt erst einmal Vorrang, vor allem anderen. Mittlerweile scheint man die Server-Kapazitäten so weit verbessert zu haben, dass sie stabil laufen, womit nun die Zeit für Bug Fixes angebrochen sein sollte. Bislang gibt es in Sachen „Helldivers 2 Armor Bug" aber auch knapp einen Monat nach dem Launch am 8. Februar 2024 noch keine Fortschritte. In den letzten Helldivers 2 Patch Notes 1.000.13 vom 28. Februar 2024 ist der Armor Bug weiterhin als bekanntes Problem aufgeführt, es bleibt also zu hoffen, dass die Entwickler diesen doch recht kritischen Fehler mit dem nächsten Patch beheben.