Hello Neighbor 2 begrüßt euch ab Dezember, die Beta könnt ihr jetzt schon spielen

Der Release-Termin von Hello Neighbor 2 steht fest und Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Am 6. Dezember 2022 erscheint das Spiel. Ihr braucht also noch Geduld. Aber ihr könnt es auch jetzt schon spielen.

Beta für Vorbesteller

Wer sich das Spiel vorbestellt, kann sich direkt in die Beta von Hello Neighbor 2 stürzen.

Damit erhaltet ihr einen ersten Vorgeschmack auf das, was euch im finalen Spiel in Raven Brooks an Schauplätzen, Einwohnern, Rätsel und Geheimnissen erwartet.

"Aber ihr müsst euch keine Sorgen um Spoiler machen, wir heben uns die größten Geheimnisse für den Tag der Veröffentlichung auf", teilen die Entwickler mit.

Zwei Versionen erhältlich

Kaufen beziehungsweise vorbestellen könnt ihr Hello Neighbor 2 sowohl als Standard Edition als auch als Deluxe Edition.

Mit Letzterer erhaltet ihr nicht nur das Hauptspiel, sondern auch drei DLCs, die direkt zum Launch verfügbar sind. Obendrein könnt ihr das Spiel mit der Deluxe Edition bereits fünf Tage früher spielen.

"Im ursprünglichen Hello Neighbor war euer Ziel ziemlich einfach: In den Keller eures unheimlichen Nachbarn einzubrechen, um herauszufinden, was er dort versteckt hat", heißt es.

"Aber die große Frage war immer... was ist danach passiert? In Hello Neighbor 2 übernehmt ihr die Rolle von Quentin, einem koffeingetränkten Reporter, der in einer Reihe von Vermisstenfällen in der Stadt ermittelt. Darunter auch der von Nicky Roth, dem ursprünglichen Protagonisten von Hello Neighbor, und Aaron, dem Sohn des Nachbarn."