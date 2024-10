Herbstrabatte im PlayStation Store: Die besten Deals für PS5 - Spare bis zu 75 Prozent

Der Herbst ist da und mit ihm starten nun auch die Herbstrabatte im PlayStation Store. Die neueste Angebotsaktion lockt mit Rabatten von bis zu 75 Prozent und hat deutlich mehr als 2.000 Angebote zu bieten.

Ihr bekommt hier Spiele, Erweiterungen und mehr für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 zum günstigeren Preis, die Aktion läuft bis zum 24. Oktober 2024 um 0:59 Uhr.

Nachfolgend picken wir einige der besten und interessantesten Angebote für euch heraus:

Star Wars Jedi: Survivor (31,99 €, 60 Prozent Rabatt)

Cal Kestis' Abenteuer geht fünf Jahre nach den Ereignissen in Fallen Order weiter. Er wird noch immer vom Imperium verfolgt und muss sich als einer der letzten überlebenden Jedi-Ritter neuen Gefahren und Herausforderungen stellen. Dabei erkundet ihr wiederum verschiedene Planeten und Orte und nehmt es mit zahlreichen Gegnern in spannenden Kämpfen auf.

Hogwarts Legacy (22,49 €, 70 Prozent Rabatt)

Vertraute und neue Schauplätze erwarten euch in diesem Open-World-Action-RPG. Ihr seid als Schüler oder Schülerin im 19. Jahrhundert in Hogwarts und euer Charakter verfügt über den Schlüssel zu einem alten Geheimnis, das die Welt der Zauberei auseinanderreißen könnte. Letztlich entscheidet ihr nicht nur über euer eigenes Schicksal.

It Takes Two (9,99 €, 75 Prozent Rabatt)

Wenn ihr einen Titel sucht, den ihr zu zweit spielen könnt, bietet sich It Takes Two dafür an. Das Spiel ist auf Koop-Spaß ausgerichtet und ihr spielt ein Ehepaar mit einer zerbrochenen Beziehung, das geschrumpft wurde und nun nach einem Weg sucht, das wieder rückgängig zu machen. Dabei müsst ihr Hindernisse überwinden und zusammenarbeiten.

Still Wakes the Deep (23,44 €, 33 Prozent Rabatt)

In diesem First-Person-Horrorspiel von The Chinese Room kämpft ihr auf einer Bohrinsel ums Überleben. Und dabei werdet ihr nicht nur mit einem tobenden Sturm, der gefährlichen Umgebung und der dunklen, eiskalten Nordsee konfrontiert. Ebenso macht euch nämlich ein namenloses Grauen, das an Bord gekommen ist, das Leben schwer.

Kämpft in Still Wakes the Deep ums Überleben.

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition (15,99 €, 20 Prozent Rabatt)

In der Neuauflage von Ubisofts Action-Adventure infiltriert ihr gefährliche Gebiete, bekämpft kleine Kreaturen und löst Rätsel. Ihr spielt die Investigativreporterin Jade, die mysteriöse DomZ-Alienangriffe untersucht. Unter anderem könnt ihr nun in 4K mit 60 fps spielen und ein paar neue Inhalte entdecken.

Riders Republic (9,99 €, 75 Prozent Rabatt)

Mit Ski, Snowboard, Bike oder Wingsuit seid ihr in Riders Republic unterwegs, ganz wie es euch gefällt. In Massenstartrennen tretet ihr gegen mehr als 20 andere Spielerinnen und Spieler an und müsst den schnellsten Weg zum Ziel finden. An verschiedenen Orten nehmt ihr dabei an zahlreichen Events teil und könnt ihr euren eigenen Charakter individuell anpassen.

Metro Exodus (4,49 €, 85 Prozent Rabatt)

In dem First-Person-Shooter von 4A Games flüchtet ihr aus den verfallenen Ruinen von Moskau und begebt euch auf eine Reise durch das postapokalyptische Russland. Es ist das bislange größte Metro-Abenteuer, in dem ihr verschiedene Jahreszeiten und eine riesige, nicht lineare Wildnis erleben könnt.

Mafia: Definitive Edition (7,99 €, 80 Prozent Rabatt)

Die Definitive Edition ist eine Neuauflage des allerersten Mafia, das für diese Version komplett überarbeitet wurde und in modernem Glanz erstrahlt. Ihr spielt den hart arbeitenden Taxifahrer Tommy Angelo, der in der Stadt Los Heaven in Kontakt mit der italienischen Mafia kommt, was sein Leben für immer verändert.