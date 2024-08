Heroes of Might & Magic Olden Era: Rundenbasierte Strategie für 2025 angekündigt

Ubisoft und Unfrozen haben Heroes of Might & Magic: Olden Era angekündigt.

Der neueste Teil erscheint anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Reihe und soll in der ersten Jahreshälfte 2025 in den Early Access gehen.

Ein Kontinent in Aufruhr

“Olden Era kehrt in die Welt von Enroth und zu den Ursprüngen der legendären Saga zurück und lädt sowohl Veteranen als auch neue Spielerinnen und Spieler ein, sich auf ein neues strategisches Abenteuer auf Jadame zu begeben, einem mysteriösen Kontinent mit einzigartigen Fraktionen, Biomen und Kreaturen, der sich in Aufruhr befindet und der in der Hauptserie Heroes of Might & Magic noch nie zuvor erforscht wurde”, heißt es.

Zugleich will man eine neue Ära für die Reihe einläuten. Unter anderem könnt ihr eine neue Kampagne, einzelne Karten sowie unbegrenzte, zufällig generierte Szenarien spielen. Mehrspielermodus gibt es ebenfalls.

Außerdem stehen auch in der Early-Access-Phase Kreativ-Tools zur Verfügung, um eigene Einzelkarten und Multiplayer-Vorlagen zu erstellen.

Spielerisch könnt ihr neue Kampfmechaniken, etwa aktive Fähigkeiten für Helden und Kreaturen, ein neues, fraktionsbasiertes Perk-System und Fraktionsgesetze erwarten.

Die folgenden Fraktionen sind mit dabei: Tempel (Die klassischen Ritter), Nekropolis (Untote und Vampire), Sylvan (Die Kräfte der Natur und Feenvolk), Dungeon (Dunkelelfen und unterirdische Kreaturen) und Hive (von Dämonen verdorbene Insektoide). Eine weitere Fraktion soll später vorgestellt werden.

“Ubisoft als Publisher und Unfrozen als Entwickler haben sich dafür entschieden, das Spiel im Early Access auf Steam zu veröffentlichen, um mit der Community zusammenzuarbeiten und mit dem Feedback der Spielerinnen und Spieler das bestmögliche Spiel zu entwickeln”, teilt der Publisher mit.

“Die Erfahrung von Unfrozen mit Early-Access-Titeln gewährleistet, dass das Spiel während der Entwicklung gut unterstützt wird und sich weiterentwickelt. Während der Early-Access-Phase können die Spieler:innen eine völlig neue Fraktion, neue Modi, neue Funktionen und viele regelmäßige Updates erwarten.”