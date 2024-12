Heroes of Might & Magic: Olden Era - Ubisoft erfreut Fans mit Neuigkeiten zu den Komponisten

Ubisoft und Unfrozen haben die Komponisten für das kommende Strategiespiel Heroes of Might & Magic: Olden Era bekannt gegeben.

Dabei werden insgesamt drei Partner zusammenarbeiten, die einen "unvergesslichen, fantastischen und immersiven Soundtrack" abliefern sollen.

Die Komponisten von Heroes of Might & Magic: Olden Era

Zu diesem Dreiergespann gehört unter anderem Paul Romero, der Komponist, der seit den Anfängen im Jahr 1995 an jedem Heroes of Might & Magic-Projekt witwirkte.

Unterstützt wird er durch den preisgekrönten Komponisten Cris Velasco, der "hinter vielen beliebten Projekten" steht, unter anderem etwa Dark Messiah of Might & Magic.

Hinzu kommt schließlich noch das Heroes Orchestra, eine Gruppe aus engagierten Fans, Musikerinnen und Musikern, das den bekannten Heroes-Soundtrack in Polen aufführt. Zum ersten Mal arbeiten sie direkt an einem Heroes-Soundtrack und werden die gesamte Partitur orchestrieren.

"Ich freue mich sehr, mein Bestes zu geben, um Musik für dieses wunderbare Projekt zu schreiben, das Teil des Heroes of Might and Magic-Universums ist", wird Romero zitiert.

"Might and Magic gehörte schon immer zu einer meiner Lieblings-Reihe", fügt Cris Velasco hinzu. "Ich kann mich nicht erinnern, wie viele Stunden ich mit Heroes 3 verbracht habe. Es war buchstäblich viele, viele Jahre lang ein Traum von mir, an dieser Marke zu arbeiten. Ich bin extrem glücklich, dass das Team mich an Bord gelassen hat."

Mateusz, Dirigent und Gründer des Heroes Orchestra, sagt wiederum: "Wir sind eine Gruppe aus professionellen Musikerinnen, Musikern, Spielerinnen und Spielern der Heroes of Might and Magic-Serie. Wir werden den gesamten Soundtrack für Olden Era orchestrieren und sicherstellen, dass man die alten nostalgischen Heroes-Vibes in einem neuen Heroes-Spiel hören kann. Wir werden auch an neuen Arrangements von bekannten und legendären Heroes of Might and Magic-Stücken arbeiten. Gemeinsam mit dem Unfrozen-Studio möchten wir mit einem sehr coolen neuen Heroes of Might and Magic-Spiel beeindrucken."

Heroes of Might & Magic: Olden Era soll im ersten Halbjahr 2025 in den Early Access starten.