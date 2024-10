Hi-Fi Rush 2 kommt: Krafton rettet Tango Gameworks und spricht über Nachfolger

Hi-Fi Rush ist ein von Tango Gameworks entwickeltes rhythmusbasiertes Actionspiel, das im Jahr 2023 als Überraschungshit erschien. Im Mai schloss Microsoft das Studio, Krafton entschied sich im August dazu, den Entwickler zu übernehmen. Eine Entscheidung, die dem Team bei ihrer Entwicklung von Hi-Fi Rush 2 kräftig unter die Arme griff.

Hi-Fi Rush 2 wird definitiv kommen

Zwar wurden nicht alle Mitarbeiter übernommen, da einige von ihnen bereits neue Jobs gefunden hatten. Doch sind es derzeit genug, damit Tango Gameworks ihren bereits begonnenen Nachfolger für Hi-Fi Rush weiter entwickeln können. Bis Ende des Jahres soll das Studio wieder auf etwa 100 Mitarbeiter wachsen.

Das neue Hi-Fi Rush befand sich bereits sechs Monate in der Entwicklung, als das Studio von Krafton übernommen wurde. Die Entwicklung lag jedoch erstmal auf Eis, da das geistige Eigentum noch bei Microsoft lag.

"Ja, das Team arbeitete bereits an Hi-Fi Rush 2, als wir uns das erste Mal mit ihnen trafen", so Maria Park, Leiterin der Unternehmensentwicklung bei Krafton, gegenüber GamesIndustry.biz. Sie wollen sicherstellen, dass es die Erwartungen der bestehenden Fans übertrifft. Einige der Rückmeldungen zu Hi-Fi Rush lauteten zum Beispiel, dass einige Leute das Gefühl hatten, es ginge nur durch Fabriken, also wollen sie jetzt eine Art Open-World-Erlebnis bieten."

"Ich glaube nicht, dass es eine komplett offene Welt sein wird, aber eine dynamischere Umgebung, in der man spielt. Außerdem wird eine fortschrittlichere Technologie auf die Rhythmus-Action angewendet, so dass es sich synchroner anfühlt."

Wer sich jetzt Hoffnungen zu anderen IPs von Tango Gameworks macht, der sollte jetzt ganz stark sein. Ghostwire: Tokyo und The Evil Within sind kein Teil der Übernahme und verbleiben bei Microsoft.

Krafton ist sich bewusst, dass Tango Gameworks keine Gelddruckmaschine ist. Man habe das Studio übernommen, um dessen "Erbe zu bewahren" und erwarte nicht, dass Hi-Fi Rush 2 ihnen viel Geld einbringe.