Kommt Hi-Fi Rush 2? "Wird uns kein Geld einbringen", sagt Krafton und erklärt die Gründe für den Kauf

Eine neue Aussagen von Kraftons CEO Changhan Kim könnte erklären, warum sich Microsoft letztlich dazu entschieden hat, Tango Gameworks aufzugeben.

Gleichzeitig erfährt man so mehr über die Gründe dafür, warum Krafton das Studio vor dem Aus rettete.

Ein Ort der Kreativität

Mit Game Developer sprach Kim über die Motivation hinter der Übernehme. Dafür gebe es eher kreative als finanzielle Gründe.

"Wir können Tango Gameworks nicht aufgrund ihrer Finanzen oder ihrer Zahlen übernehmen, nicht wahr?", sagt Kim. "Wir denken ehrlich gesagt nicht, dass Hi-Fi Rush 2 uns Geld einbringen wird."

"Tango Gameworks ist kreativ", fährt er fort. "Sie wollen etwas Neues ausprobieren und wir möchten mehr davon."

"Die Entwicklung von Videospielen ist wirklich eine Branche, in der es um Erfolg oder Misserfolg geht, und das bedeutet, dass man Risiken eingeht. Aber wenn man mehr Projekte hat, kann man das Risiko mindern, denn eines davon könnte funktionieren."

Ein Ansatz, den sicherlich nicht jedes Unternehmen in der Branche verfolgt oder verfolgen kann beziehungsweise möchte.

Einerseits lässt sich so aber auch erahnen, dass Microsoft Tango Gameworks loswerden wollte, weil sie einfach nicht wirklich Geld einbrachten.

Im Mai 2024 hatte Microsoft mitgeteilt, dass man sowohl Arkane Austin als auch Tango Gameworks schließt: "Diese Änderungen basieren auf der Priorisierung von High-Profile-Titeln und weiteren Investitionen in Bethesdas Portfolio von Blockbuster-Spielen und geliebten Welten, die sie über viele Jahrzehnte gepflegt haben", schrieb Microsofts Matt Booty, Leiter der Xbox Game Studios, damals in einer E-Mail an die Beschäftigten.

"Um unsere Bemühungen bei diesen Franchises zu intensivieren und in neue zu investieren, war es erforderlich, dass wir uns im gesamten Unternehmen umsehen, um die Gelegenheit zu ermitteln, die am erfolgversprechendsten sind. Diese Neupriorisierung von Titeln und Ressourcen bedeutet, dass einige Teams anderen zugewiesen werden und dass einige unserer Kollegen uns verlassen werden."

Im August kam dann die überraschende Nachricht, dass Krafton Tango Gameworks vor dem Aus rettet. Mit der Übernahme des Studios sicherte man sich zugleich die Rechte an Hi-Fi Rush.

"Dies markiert einen wichtigen Moment in der globalen Expansion des Unternehmens und seine erste bedeutende Investition in den japanischen Videospielmarkt", teilte Krafton damals mit.