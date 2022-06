Hideo Kojima: Overdose könnte der Name seines unangekündigten Horrorspiels sein

So wie es aussieht, arbeitet Hideo Kojima an einem neuen Horrortitel. Overdose lautet der Name des noch unangekündigten Spiels.

Dunkle Korridore, Taschenlampen und eine bekannte Stimme

Diese Information stammt von Brancheninsider Tom Henderson. Er behauptet gemeinsam mit Schauspielerin Margaret Qualley, die Mama und Lockne in Death Stranding sprach, frühes Bildmaterial von Overdose gesehen zu haben.

Wie Henderson berichtet, handelt es sich bei Kojimas Horrorspiel nicht um einen zweiten Teil von Death Stranding handelt - auch wenn dieser sich laut Schauspieler Norman Reedus in einer frühen Entwicklungsphase zu befinden scheint.

Henderson beschreibt, was er im Material gesehen hat. So zeigte das Video Qualleys Charakter, der in Third-Person-Perspektive mit einer Taschenlampe durch dunkle Korridore läuft. Angeblich soll Overdose aber auch aus der First-Person-Perspektive spielbar sein.

Am Ende des Videos gab es eine Schrecksekunde, gefolgt vom Schriftzug "GAMEOVER". Danach gab es zwei Einblendungen, auf denen "A Hideo Kojima Game" und "OVERDOSE" stand. Auch ein mögliches Logo für das Spiel hat es an die Öffentlichkeit geschafft.

Is this real? pic.twitter.com/9vayNgqFaH — Farnam (@Daredevil039) June 7, 2022

Kojimas neueste Schöpfung auf dem Summer Game Fest?

Kojima selbst scheint Hendersons Bericht nicht zu freuen, denn wie der Insider laut VGC berichtet haben soll, habe sich Kojma Productions gemeldet und ihn gebeten seinen Artikel offline zu nehmen. Da der Artikel auf Try Hard Games nicht mehr existiert, steigert dies den Wahrheitsgehalt der Aussage.

Laut eines persönlichen Assistenten von Kojima habe dieser am 31. Mai ein Videotelefonat mit Summer-Game-Fest-Schöpfer Geoff Keighley geführt. Das und die Tatsache, dass Kojima die Information über Overdose unter Verschluss halten wollte, könnten dafür sprechen, dass er sein nächstes Spiel während der großen digitalen Show enthüllen will.