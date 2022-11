Hideo Kojima bestätigt Deadpool-Schauspielerin für sein neues Projekt

Kojima Productions gibt bekannt, dass Shioli Kutsuna, die japanisch-australische Schauspielerin, die Hauptrolle in ihrem kommenden und noch sehr geheimnisvollen Titel spielen soll. Ihr kennt die Schauspielerin vielleicht als Yukio aus Deadpool.

Nach Fanning nun die nächste Schauspielerin

Neben der Deadpool-Rolle spielte Yukio auch schon in Murder Mystery und The Outsider mit. Natürlich hat Kojima diese Information nicht einfach nur so preisgegeben, sondern ein Rätsel darum gemacht.

Statt wie bei Elle Fanning, die vermutlich in Kojimas nächsten Horror-Titel Overdose mitspielen wird, postete er Yukios Silhouette nicht mit den Worten "Wer bin ich?", sondern "Wo bin ich?". Auf der offiziellen Website gibt es nun die Auflösung des Rätsels und direkt eine weitere Frage, dessen Antwort noch offen ist. "Wie kam es dazu?", heißt es dort.

Neben Overdose wird auch vermutet, dass es sich um den zweiten Teil von Death Stranding handeln könne. Immerhin folgt der Schauspieler von Sam Bridges, Norman Reedus, Ellen Fanning auf Instagram und hat bereits angedeutet, dass sich Teil zwei in der Entwicklung befindet.

Möglicherweise wissen wir nach dem Game Awards mehr - vielleicht lässt uns Kojima aber noch länger seine kleinen Rätsel raten.