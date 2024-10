Hideo Kojima über OD: Xbox-Projekt ist "ein Spiel wie kein anderes"

Der berühmte Spieleentwickler Hideo Kojima arbeitet gerade an einem mysteriösen Spiel namens OD. Auf der Xbox soll der Titel irgendwann erscheinen und irgendwie ganz anders werden als alle anderen Spiele. Jetzt äußert sich Kojima erneut zu dem Titel, der bei vielen im Kopf nicht mehr als ein riesiges Fragezeichen ist.

Neues zu OD? Kojima äußert sich weiterhin kryptisch

Wann erscheint OD? Welches Genre wird es sein? Wie umfangreich soll OD werden? Welche neuen Möglichkeiten wird der Titel von Schöpfer Kojima diesmal bieten? Tja, so wirklich weiß das niemand, außer die Mitarbeiter bei Kojima Productions.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Kürzlich meldete sich Hideo Kojima mal wieder zwischen all der Geheimniskrämerei zu Wort - nur, um wieder ein großes Rätsel daraus zu machen. Klare Worte liegen Kojima derzeit wohl einfach nicht. In einem Gespräch mit Variety sagte er, dass OD "ein Spiel wie kein anderes" sei. Okay, danke für die Info.

Ja, das neueste Zitat zu OD ist ein wenig kryptisch. Zu viel verraten will Kojima nicht. Er sagt: "Ich wollte etwas Neues machen, das nicht Death Stranding ist, also habe ich mich mit Microsoft zusammengetan und O.D. entwickelt. Es ist ein Spiel, aber es ist ein Spiel wie kein anderes. Ich kann nicht zu sehr ins Detail gehen, und es ist auch schwer zu erklären, aber es ist ein bisschen riskant und eine neue Herausforderung für mich in der Welt der Spiele."

Mit an Bord für das Projekt ist auch Filmregisseur Jordan Peele, den ihr von Nope oder Get Out kennen könntet. Dieser schien sehr an dem Spiel interessiert zu sein, als Kojima es ihm vorstellte und ihm das Konzept von OD erklärte. Jetzt arbeiten beide gemeinsam an dem Xbox-Spiel.

Für uns gibt es eine solch ausführliche Erklärung nicht. Der Vorhang bleibt geschlossen, das Spiel in Nebel gehüllt. Bis der Schöpfer etwas Licht ins Dunkle bringt, vergeht sicherlich noch ein wenig Zeit. Zumindest wissen wir, dass wir etwas erwarten dürfen, das anders ist als alle anderen Spiele - Kojimas frühere Werke eingeschlossen.