Hier sind 12 neue Titel für den Xbox Game Pass im Juli - auch Yakuza lässt sich blicken

Und wieder sind wir in einen neuen Gaming-Monat gestartet. Für Xbox-Spieler bedeutet das neue Game-Pass-Titel sowie ein paar Spiele, von denen sich die Abonnenten verabschieden müssen. Aber nicht jeder Abschied ist für immer - das beweisen die Juli-Titel für den Xbox Game Pass.

Yakuza kommt zurück! Zumindest einige Teile

Am 5. Juli, also heute, kommen Yakuza 0, Yakuza Kiwami sowie Yakuza Kiwami 2 zurück in den Game Pass und können dort auf der Xbox, auf dem PC und per Cloud-Gaming gespielt werden. Im Dezember letzen Jahres wurden alle Yakuza-Spiele aus dem Abo-Dienst entfernt. Dazu kommt heute Last Call BBS für den PC.

Am Donnerstag, dem 7. Juli, findet ihr auch DJMax Respect V, Matchpoint: Tennis Championships und Road 96 in der großen Auswahl des Xbox Game Pass. Genau eine Woche später gibt es tierischen Spaß mit Meine Freundin Peppa Wutz und Paw Patrol the Movie. Auch Overwhelm, Escape Academy und der Powerwash Simulator versüßen euch die heißen Sommertage, bei denen es manchmal gar nicht so verkehrt ist, einfach drinnen zu bleiben und nicht zu verbrennen.

Letzen Monat kamen For Honor: Marching Fire Edition, Ninja Gaiden: Master Collection, Assassin's Creed Origins, Chrous, TMNT Shredder's Revenge, Shadowrun Trilogy, Total War: Three Kingdoms, Naraka: Bladepoint und FIFA 22 in den Game Pass. Far Cry 5 gibt es seit dem 1. Juli ebenfalls im Abo.

Hier noch einmal alle Neuankömmlinge und Wiederkehrer als Liste. Das ist ja doch übersichtlicher:

Far Cry 5 (Cloud, Konsole, PC) - 1. Juli

(Cloud, Konsole, PC) - 1. Juli Yakuza 0 (Cloud, Konsole, PC) - 5. Juli

(Cloud, Konsole, PC) - 5. Juli Yakuza Kiwami (Cloud, Konsole, PC) - 5. Juli

(Cloud, Konsole, PC) - 5. Juli Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Konsole, PC) - 5. Juli

(Cloud, Konsole, PC) - 5. Juli Last Call BBS (PC) - 5. Juli

(PC) - 5. Juli DJMax Respect V (Cloud, Konsole, PC) - 7. Juli

(Cloud, Konsole, PC) - 7. Juli Matchpoint: Tennis Championships (Cloud, Konsole, PC) - 7. Juli

(Cloud, Konsole, PC) - 7. Juli Road 96 (Cloud, Konsole, PC) - 7. Juli

(Cloud, Konsole, PC) - 7. Juli Meine Freundin Peppa Wutz (Cloud, Konsole, PC) - 14. Juli

(Cloud, Konsole, PC) - 14. Juli Paw Patrol The Movie: Adventure City Calls (Cloud, Konsole, PC) - 14. Juli

(Cloud, Konsole, PC) - 14. Juli Overwhelm (PC) - 14. Juli

(PC) - 14. Juli Escape Academy (Konsole, PC) - 14. Juli

(Konsole, PC) - 14. Juli Powerwash Simulator (Cloud, Konsole, PC) 14. Juli

Dafür verabschieden sich diese fünf Titel

Einen Tag nach den letzten Neuzugängen, müsst ihr allerdings Atomicrops, Carrion, Children of Morta, Cris Tales und Lethal League Blaze Lebewohl sagen.

Diese Spiele verlassen den Game Pass am 15. Juli 2022: