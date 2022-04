Hier sind 42 Minuten Gameplay aus Outriders: Worldslayer - Release-Termin bestätigt

Sehr lange müsst ihr nicht mehr auf neue Inhalte für Square Enix' und People Can Flys Outriders warten.

Wie beide Unternehmen heute bestätigten, erscheint die Worldslayer-Erweiterung am 30. Juni 2022.

Neue Inhalte in zwei Monaten

Worldslayer bringt eine Fülle an neuen Inhalten für das Spiel mit sich, darunter eine neue Story-Kampagne, neue Schwierigkeitsgrade, Ausrüstung, Fähigkeitenbäume und mehr.

Für Besitzer und Besitzerinnen des Originals wird Worldslayer als digitales Upgrade erhältlich sein, alle anderen können es sich als Doppelpack neu kaufen.

42 Minuten aus Worldslayer

Vor Kurzem hatte ich bereits die Gelegenheit, einen kleinen Teil von Worldslayer anzuspielen. Mehr dazu, was euch darin erwartet, lest ihr in meiner Vorschau zu Outriders: Worldslayer.

Zusätzlich seht ihr nachfolgend noch ganze 42 Minuten aus der Erweiterung. Ihr bekommt unter anderem Eindrücke von neuen Regionen, Gegnern und einem harten Bosskampf zum Schluss: