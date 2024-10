Hitman-Entwickler möchten Trilogie um James Bond aufbauen

Die Entwickler IO Interactive, welche für die Hitman-Serie bekannt sind, arbeiten an einem neuen James Bond-Spiel. Dieses Project 007 wird von vielen Fans mit Spannung erwartet, da es die erste große Rückkehr von James Bond in die Gaming-Welt seit 15 Jahren ist. Das Spiel wird eine originelle Bond-Geschichte erzählen, die sich nicht auf einen Film beziehen wird. Das könnte ein Start für eine Trilogie werden.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Eine neue Bond-Version für Spieler

Das Spiel soll einen neuen James Bond bringen, der von Grund auf für das Spiel entwickelt wurde, um eine frische und originelle Geschichte zu erzählen. Spieler sollen diesen Bond als ihren eigenen erleben und mit ihm wachsen, was eine spannende Perspektive bieten könnte. Die Entwickler von IO Interactive sind durch die Agenten-Fantasie in Hitman bestens gerüstet, dieses Konzept erfolgreich ins Bond-Universum zu übertragen.

Potenzial für ein neues Universum

Es wird das erste große James Bond-Spiel seit 15 Jahren werden, was eine Stärke darstellt, da die Marke in der Gaming-Welt nicht besonders präsent ist. Das Ziel von IO Interactive könnte sein, das Spiel James Bond langfristig im Gaming-Bereich zu definieren und ein ganzes Universum darauf aufzubauen. Ein Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt, aber die Produktion soll gut laufen und IO Interactive verspricht, bald weitere Informationen zu teilen.

IO Interactive hat das Potenzial, dass James Bond eine Rolle in der Gaming-Welt einnehmen könnte, so wie es sein Kollege Hitman schon getan hat. Das Project 007 könnte eine neue Ära für den britischen Spion bedeuten. Fans können gespannt auf die neue Interpretation und die Entstehung eines Bond-Universums sein. Neben dem Bond-Spiel arbeitet IO Interactive auch als Publisher für das Action-Adventure MindsEye, was zeigt, dass das Studio auf mehreren Fronten aktiv ist. Freut ihr euch auf die Rückkehr des britischen Spions in einem Videospiel?