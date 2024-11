Hitman World of Assassination: VR-Release verschoben, neue Features geplant

IO Interactive hat die Veröffentlichung von Hitman World of Assassination für PSVR2 verschoben. Statt wie ursprünglich geplant im Dezember 2024 erscheint das Spiel nun am 27. März 2025. In einem PlayStation.Blog Beitrag schreibt Jonathan Lacaille, Global Marketing Director bei IO Interactive, das die Entscheidung, den Release zu verzögern, "nicht leichtfertig" getroffen wurde. Die zusätzliche Zeit soll dazu genutzt werden, das Spielerlebnis zu optimieren und neue Features zu integrieren.

Mehr Zeit für neue Gameplay-Funktionen

Das Ziel des Studios ist es, ein poliertes und interessantes Erlebnis zu bieten, das die hohen Erwartungen der Spieler erfüllt. Neben der Verbesserung der Qualität wird die zusätzliche Entwicklungszeit auch für die Integration neuer Mechaniken genutzt. Dazu gehören aktives Nachladen und physische Interaktionen, die das Spiel deutlich realistischer machen sollen. So müssen Spieler beispielsweise Türen durch Ziehen öffnen, Fernseher oder Geräte durch Berührung aktivieren und Quest-Gegenstände wie Schlüssel oder Vials in der Hand verwenden, um sie direkt in der Umgebung einzusetzen. Diese Änderungen sollen das Gameplay intuitiver und natürlicher gestalten, um die Möglichkeiten der VR-Technologie voll auszuschöpfen.

Stärken der PSVR2 komplett nutzen und das Versagen der Vergangenheit

Zum Launch wird Hitman World of Assassination die gesamte Trilogie – bestehend aus Hitman 1, 2 und 3 – umfassen. Alle Hauptlevels der drei Spiele werden direkt verfügbar sein. Hinzu kommen neue Gameplay-Mechaniken wie Dual-Wielding, erweiterte Steuerungsoptionen und eine verbesserte Immersion durch physische Nutzung von Gegenständen. Diese neuen Features sollen VR-Spielern ein realistischeres Erlebnis bieten und die Stärken der PSVR2-Hardware bestmöglich nutzen.

Die Verschiebung steht im starken Kontrast zu früheren VR-Erfahrungen der Serie: Der Titel Hitman 3 VR Reloaded, veröffentlicht von XR Games, hatte einen schwachen Start und führte sogar zu Entlassungen beim Entwicklerstudio. IO Interactive möchte diesen Fehler vermeiden und legt besonderen Fokus auf Qualität, Innovation und Spielerzufriedenheit.

Mit diesem Ansatz möchte IO Interactive Engagement zeigen ,um ein hochwertiges und immersives Abenteuer für PSVR2 zu liefern. Die Verschiebung soll nicht nur die Erwartungen der Spieler erfüllen, sondern sie übertreffen und neue Maßstäbe für die Zukunft der Hitman-Reihe und VR-Gaming setzen – ein mutiger Schritt in die Zukunft.