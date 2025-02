Neben Hogwarts Legacy 2 sollen Berichten zufolge auch noch neue Inhalte für Hogwarts Legacy veröffentlicht werden

Avalanche Software soll derzeit nicht nur an Hogwarts Legacy 2, sondern auch an neuen Inhalten für Teil eins arbeiten.

Gänzlich offiziell angekündigt wurde eine Fortsetzung zwar noch nicht, allerdings hatte Warner Bros zuvor bereits darüber gesprochen.

Neue Inhalte im Nachgang

In einem neuen Bloomberg-Bericht schreibt Journalist Jason Schreier, dass Avalanche jetzt "an neuen Inhalten für Hogwarts Legacy sowie an einer Fortsetzung arbeitet".

In einem früheren Bericht hatte Schreier bereits angegeben, dass auch das Studio Rocksteady dabei helfe, neue Inhalte für Hogwarts Legacy zu entwickeln. Inwiefern das weiterhin zutrifft, ist allerdings unklar.

Angesichts von mehr als 34 Millionen Verkäufen des ersten Teils ist eine Fortsetzung zwar nicht überraschend, dennoch mache man sich in der Führungsetage wohl ein paar Sorgen.

"Es stellt sich die Frage, ob der Erfolg des ersten Spiels überhaupt wiederholt, geschweige denn übertroffen werden kann - oder ob der Bedarf bereits gestillt ist", schreibt er.

Trotz des Erfolges von Hogwarts Legacy wurden keine DLCs oder größere inhaltliche Erweiterungen für das Spiel veröffentlicht. Durch Updates ergänzte man das Spiel aber um einen Fotomodus und zuletzt um Mod-Support.

Allerdings könnte sich, wenn der Bericht denn zutrifft, nun noch ändern. Bis eine vollwertige Fortsetzung erscheint, dürften sicherlich auch noch ein paar Jahre vergehen.

Dass Warner weiter auf einen seiner erfolgreichsten Titel baut, wäre nicht überraschend. Erst recht, wenn man verschiedene andere Flops des Unternehmens in jüngster Vergangenheit bedenkt, etwa Suicide Squad: Kill the Justice League und MultiVersus.

Darüber hinaus soll es beim angekündigten Wonder Woman-Spiel Probleme während der Entwicklung geben, die bereits rund 100 Millionen Dollar verschlungen habe – und das Spiel soll noch Jahre entfernt sein.

Und nach dem Suicide Squad-Misserfolg will sich Rocksteady angeblich wieder einem Batman-Spiel widmen.