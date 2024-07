Hogwarts Legacy 2? Jobanzeige gibt Hoffnung auf einen zweiten Teil

Offiziell wurde bisher kein Sequel zu Hogwarts Legacy angekündigt. Es würde mich aber doch sehr stark wundern, wenn der Entwickler nicht irgendwie an den Erfolg des Spieles anknüpfen würde. Eine Jobanzeige gibt einen Hinweis auf einen zweiten Teil.

Hogwarts Legacy 2 bleibt weiterhin ein Gerücht

Finanziell war Hogwarts Legacy ein Brett und auch die Kritiken schrieben viel Gutes über die magische Reise. Viele Spieler, mich eingeschlossen, hätten sicher nichts gegen einen zweiten Teil einzuwenden.

In einer Stellenanzeige gibt es jetzt ein paar kleine aber feine Hinweise darauf, dass Avalanche Software bereits an einer Fortsetzung dran ist.

Der Entwickler sucht einen Senior Producer, der das Team hinter Hogwarts Legacy verstärken soll. Er sollte aber auch im besten Fall Erfahrungen mit Open-World-Spielen und Kampfsystemen mit magischen Elementen haben.

"Werde Teil des Teams, das hinter dem Open-World-Action-Rollenspiel Hogwarts Legacy steht, und erschaffe das nächste Spiel!", heißt es in der Anzeige. "Schließen Sie sich dem Team an, das Hogwarts Legacy entwickelt hat, und arbeiten Sie an einem neuen Open-World-Action-RPG."

Gleiche Beschreibungen, die den Namen Hogwarts Legacy beinhalten, gibt es auch in Ausschreibungen für einen Character-Artist, einen Environment-Artist und in einigen mehr. Sicher wäre es auch ohne geplantes Sequel hilfreich, das erfolgreichste Spiel des Studios in den Jobanzeigen zu nennen.

Aktuell müssen wir allerdings nur hoffen, dass dies auch tatsächlich auf ein neues Hogwarts Legacy hindeutet. Es bleibt weiterhin ein Gerücht, aber eines, das immer wahrscheinlicher wird.