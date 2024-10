Hogwarts Legacy: DLC mit 15 Spielstunden könnte nächstes Jahr erscheinen

Nächstes Jahr könnten Fans von Hogwarts Legacy mit neuen Inhalten gesegnet werden. Einem Insider zufolge soll euch 2025 eine kostenpflichtige Erweiterung erwarten, die zwischen 20 und 30 Dollar kosten und euch etwa 10 bis 15 Stunden voll mit neuen Aktivitäten bieten soll.

Endlich mehr Hogwarts Legacy

Über eine Definitive Edition zu Hogwarts Legacy wurde schon länger spekuliert. Wenn man Tom Hendersons Artikel Glauben schenkt, handelt es sich dabei um eine Art Add-on, das Hogwarts Legacy neue Quests, Kostüme und andere Inhalte erweitert.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Mich persönlich würde es keinesfalls überraschen, denn Hogwarts Legacy war eines der finanziell erfolgreichsten Spiele aus dem Jahr 2023. Es wundert mich eher, dass es so lange dauert, bis zusätzliche Inhalte erscheinen. Na ja, wenn man von der zunächst PlayStation-exklusiven Quest absieht, die später auch für die anderen Plattformen veröffentlicht wurde.

Andererseits musste Publisher Warner Bros. ein Jahr später mit Suicide Squad: Kill the Justice League ordentlich Verluste einfahren und konzentriert sich erst jetzt voll und ganz auf die Erweiterung des Hogwarts-Legacy-Franchise. Es scheint, als würden auch einige Entwickler von Rocksteady an der noch unangekündigten Erweiterung arbeiten.

Hogwarts Legacy erschien am 10. Februar 2023 für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Auf PS4, Xbox One sowie der Nintendo Switch erschien das Action-Rollenspiel etwas später. Und auch, wenn der Titel im Harry-Potter-Universum stattfindet, so hat Hogwarts Legacy nichts mit dem Jungen, der überlebte, zu tun.

In Hogwarts Legacy bewegt ihr euch als selbst erstellter Schüler durch eine offene Spielwelt, sucht euch ein Haus aus, besucht einige Kurse in Hogwarts und werdet Zeuge von Unruhen, denn die Kobolde planen einen Aufstand. Die ganze Geschichte spielt im 19. Jahrhundert - also weit vor den Geschehnissen der bekannten Potter-Filme.

Trotz der viel älteren Zeitperiode ist Hogwarts so, wie wir es kennen und lieben gelernt haben. Lebendige Gemälde, magische Gegenstände und ganz viele Schnörkel. Ihr könnt die Wildhütte und das Quidditch-Feld besuchen, eine Runde auf dem Besen drehen, in Hogsmeade shoppen gehen und magische Tierwesen retten. Zudem warten Duelle, Kämpfe und knifflige Rätsel auf euch.

Für alle, die an ihrem 11. Geburtstag keine offizielle Einladung an die Schule für Hexerei und Zauberei erhalten haben, ist Hogwarts Legacy ein kleines Trostpflaster, das eure Wunden mit der Macht der Nostalgie heilt.