Hogwarts Legacy erfüllt Fan-Wunsch nach Mod-Support noch diese Woche, doch mit einer wichtigen Einschränkung - Freut euch schon jetzt auf neue Quests, Dungeons, Outfits und mehr

Warner hat offiziellen Mod-Support für Hogwarts Legacy angekündigt und lange müsst ihr darauf nicht mehr warten.

Hogwarts Legacy Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Release: 10. Februar 2023

Entwickler / Publisher: Avalanche Software / Warner Bros Games

Allerdings gilt das ausschließlich für die PC-Version auf Steam und im Epic Games Store. Dort wird am 30. Januar 2025 ein neues Update veröffentlicht.

Eure eigenen Kreationen in Hogwarts Legacy

Habt ihr dieses neue Update installiert, könnt ihr über das Hauptmenü auf verfügbare Mods zugreifen und diese herunterladen.

Darüber hinaus veröffentlicht man das Creator Kit zum Erstellen eigener Mods, dieses ist laut Warner aber ausschließlich im Epic Games Store verfügbar.

Auf der Plattform CurseForge wird man die Mods für Hogwarts Legacy hosten und moderieren.

Mithilfe des Creator Kits ist es unter anderem möglich, neue Quests, Dungeons, Charakterverbesserungen, kosmetische Gegenstände und Skins zu erstellen. Anschließend reicht ihr diese über CurseForge zur Veröffentlichung im Spiel ein.

Im oben eingebetteten Video nennt das Entwicklerstudio Avalanche Software Details zum Mod-Support, zudem wirft man einen Blick auf einige Mods, die mit der Veröffentlichung bereits erhältlich sein werden. Dazu zählt zum Beispiel "Dungeon of Doom", ein "Dungeon voller Kämpfe und versteckter Geheimnisse sowie brandneue Besen-Ersatz-Mods, erweiterte Charaktererstellung, Outfit-Anpassungen und mehr".

Entwickelt wurde das Creator Kit übrigens in Zusammenarbeit mit dem Studio Certain Affinity. Verfügbar ist das Creator Kit indes nur in englischer Sprache.

Für den Zugriff auf Mods benötigt ihr ein Steam- oder Epic Games Store-Konto, das ihr wiederum mit einem Warner Bros Games-Konto verknüpfen müsst. Das könnt ihr auf dieser Seite tun.

Hogwarts Legacy erschien ursprünglich im Jahr 2023 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Es folgten weitere Umsetzungen für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One. Insgesamt hat sich das Spiel laut Warner mehr als 30 Millionen Mal verkauft.