Hollow Knight Silksong: Wird kommen, aber die große Kuchen-Verschwörung ist nur eine süße Versuchung - Spekulationen sind laut Entwickler nichts als "Nonsens"

Seit einigen Tagen kursiert eine kuriose Kuchen-Theorie im Netz. Durch einen Tweet, einen Song von den Imagine Dragons und dem Bild eines Kuchens, wollen Fans das Veröffentlichungsdatum von Hollow Knight: Silksong herausgefunden haben. Ein Verantwortlicher für PR und Marketing bei Entwickler Team Cherry soll die wilde Kuchen-Theorie abstreiten.

Hollow Knight: Silksong Genre: Metroidvania

Plattform: PC, PS5, Xbox Series, Switch

Release: TBD

Entwickler / Publisher: Team Cherry / Team Cherry

Wir können dem Kuchen nicht trauen

Laut Matthew 'Leth' Griffin von Team Cherry ist Silksong "real, macht Fortschritte und wird veröffentlicht." Der Kuchen mag eine Lüge sein, das Spiel existiert zum Glück weiterhin. Aber was hat es mit diesem Stück Süßgebäck eigentlich auf sich?

Nun, da die Ankündigung von Hollow Knight: Silksong bereits sechs Jahre her ist, gibt es einige Spekulationen über den irgendwann kommenden Titel. Das frischgebackene Gerücht geht auf einen Social-Media-Beitrag von William Pellen zurück, der an Silksong arbeitet. Er schrieb "Etwas Großes kommt. Lasst morgen eure Augen geschlossen".

Tja, nicht nur findet man diese Worte in einem Imagine Dragons Song, der seine Premiere am 2. April feierte, auch der kommende Tag brachte uns dieses Datum näher. Die Nintendo Direct, bei der die Details der Switch 2 enthüllt werden, findet ebenfalls am 2. April statt. Und dann gab es ja noch diesen verdammten Kuchen...

Pellen wechselte sein Profilbild in ein Stück Kuchen. Der Artikel mit dem Rezept, das dieses Bild nutzt, wurde ebenfalls am 2. April veröffentlicht. Alle Fäden laufen also zusammen. Oder?

Nein, wie GamesRadar berichtet, erklärt der YouTuber fireb0rn, dass sich Griffith bei ihm gemeldet habe. Der Mitarbeiter habe erklärt, dass "die Änderungen an Williams Account und der Tweet Nonsens waren". Er wolle sich dafür entschuldigen, alle Fans in die Irre geführt zu haben. "Der Kuchen war eine Lüge".

Um zumindest ein winziges echtes Update dazulassen, sagte Griffith, dass sich der Titel weiterhin in der Entwicklung befindet. Die Spekulation rund um den Kuchen war eine süße Verführung, doch sie war niemals echt.