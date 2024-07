Honkai: Star Rail 2.4 hat ein Release-Datum, das ist alles neu

HoYoverse veröffentlicht am 31. Juli 2024 Version 2.4 von Honkai: Star Rail.

Nach dem Urlaub in Penacony macht sich der Astralexpress in dem neuen Update, das den Titel "Spitzenduell unter dem Blau" trägt, auf den Weg nach Xianzhou Luofu.

Das hat Honkai: Star Rail 2.4 zu bieten

Dort sollt ihr wiederum bei der Kampfkunstzeremonie alte und neue Freunde treffen. Mit Yunli und Jiaoqiu erwarten euch zwei neue 5-Sterne-Figuren und es gibt eine mysteriöse neue Karte. Zugleich beginnt die Figur 7. März ihre Schwertkunstreise.

"In der neuen Version wird sich die Geschichte der Kampfkunstzeremonie enthüllt", heißt es. "Nachdem die Krise des Himmelsbaums in Luofu erst kürzlich gelöst wurde, bleiben die Trailblazer wichtige Zeugen der legendären Geschichten in Xianzhou. Die Kampfkunstzeremonie ist ein Fest, das zur Erinnerung an die heldenhaften Taten des Herrscherbogens und der Wolkenritter im Kampf gegen die Ausgeburten des Überflusses abgehalten wird. Diese besondere Zeremonie ist nicht nur ein Stimmungsaufheller für Xianzhou Luofu, sondern auch eine Einladung an Verbündete und Freunde, um die Gastfreundschaft von Xianzhou zu zeigen. Die Trailblazer haben dabei die Gelegenheit, alte Freunde wie Yanqing wiederzusehen und auf die anderen geschätzten Gäste wie General Feixiao, die Merlinskralle der Xianzhou Yaoqing, und General Huaiyan, das Flammende Herz der Xianzhou Zhuming zu treffen."

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Mit dem "Kerker der Ketten" führt man eine neue Karte ein, die ein Gefängnis darstellt, das die berüchtigtsten Kriminellen festhält. Eine der neuen 5-Sterne-Figuren ist die bereits erwähnte Yunli. Wenn sie angegriffen wird, startet sie sofort einen Konter auf den Angreifer, wodurch dem Ziel und den angrenzenden Gegnern Schaden zugefügt wird.

Setzt sie ihren Ultimate ein, geht sie in den Status "Parade" über, verspottet ihre Gegner und der erlittene Schaden reduziert sich. Gleichzeitig wird der kritische Schaden erheblich erhöht.

Die zweite 5-Sterne-Figur, Jiaoqiu, hat die Chance, Gegnern den Debuff "Aschenbrennen" zu verpassen. Mit zunehmender Stapelzahl steigt dabei der Schaden, den Gegner erleiden. Der Ultimate verwandelt das Schlachtfeld wiederum in einen riesigen Yuanyang-Feuertopf, der jedem einzelnen Gegner Schaden zufügt.

Das erhöht gleichzeitig die Wirkung von Aschenbrennen bei bereits getroffenen Gegnern entsprechend der höchsten Stapelzahl. Zugleich entsteht ein mehrere Runden lang anhaltendes Feld, das bei Gegnern erhöhten Ultimate-Schaden verursacht.

"Wenn sie im Kampf ihre Fertigkeit einsetzt, wählt 7. März einen Verbündeten als Meister und überreicht ihm ein spezielles Getränk, um seine GES zu erhöhen", heißt es zur Rückkehr von 7. März. "Als vielversprechende junge Schülerin hat 7. März ein gutes Verständnis für den Kampfstil ihres Meisters. Wenn ihr Meister eine bestimmte Aktion ausführt, erhält 7. März Aufladungspunkte. Wenn Aufladung zu einem bestimmten Betrag gestapelt wurde, führt sie sofort eine Aktion durch und erhält einen verstärkten Standardangriff. Je nach dem Pfad ihres Meisters haben ihre spezifischen Angriffe zusätzliche Effekte, zum Beispiel bestimmte Angriffe auslösen, die zusätzlichen SCH verursachen."

Die limitierten 5-Sterne-Figuren Huohuo und Sparkle werden wiederum in der ersten und zweiten Hälfte des Aktionswarps in Version 2.4 vorgestellt und kämpfen Seite an Seite mit den Trailblazern.

Zu guter Letzt wurde noch eine Kollaboration zwischen Honkai: Star Rail und dem Anime Fate/stay night [Unlimited Blade Works] angekündigt. Damit ist voraussichtlich im dritten Quartal 2025 zu rechnen.