Honkai Star Rail 3.1: Release des neuen Updates steh fest - Alle Details zum Inhalt

HoYoverse hat heute das offizielle Release-Datum von Honkai Star Rail 3.1 bestätigt.

Honkai Star Rail Genre: Rollenspiel

Plattform: PC, PS5, iOS, Android

Release: 26. April 2023

Entwickler / Publisher: MiHoYo / HoYoverse

Das neue Update kommt demnach am 26. Februar 2025 und trägt den Titel "Licht durchdringt das Tor, Schatten grüßt den Thron".

Die Wahrheit hinter der Katastrophe

"Im vorherigen Kapitel wurde Nikadors Kernflamme erfolgreich zurückerobert", heißt es. "Dennoch bleibt die Flammenjagd ein Wettlauf gegen die Zeit. Nachdem dieser entscheidende Meilenstein erreicht wurde, laufen bereits die Vorbereitungen für den nächsten Schritt. In Version 3.1 werden die Trailblazer die Rolle eines Boten übernehmen und zusammen mit ihren Gefährten die Reise zum brandneuen Gebiet 'Hain der Erleuchtung' antreten, wo sie mit neuer Zielsetzung fortgesetzt wird."

In der Trailblaze-Mission von Version 3.1 müsst ihr Überlebende retten und die Wahrheit über die Katastrophe aufdecken. Gleichzeitig geht es darum, Cerces' Kernflamme zurückzuerobern und Okhema wieder Hoffnung zu geben.

Die neuen Charaktere

Gleichzeitig deckt ihr lange verborgene Geheimnisse der "Ära Chrysea" auf und damit auch die mysteriöse Vergangenheit der neuen 5-Sterne-Figur Tribbie.

Tribbie ist eine 5-Sterne-Quantenfigur, die dem Pfad der Harmonie folgt. Sie bietet nicht nur Unterstützung und Führung, sondern spielt auch eine wesentliche Rolle im Kampf. Sie kann ein spezielles Feld errichten, in dem Gegner mehr Schaden erleiden.

Jedes Mal, wenn ein Gegner in diesem Feld angegriffen wird, fügt Tribbie demjenigen mit den höchsten LP zusätzlichen Schaden zu. Außerdem kann sie häufig Folgeangriffe auslösen, mit denen sie dem Team hilft, einen Kampf schnell zu beenden. Zugleich erhöht sie das Kampfpotenzial des Teams.

Mydei ist die zweite spielbare 5-Sterne-Figur. Es handelt sich um eine 5-Sterne-Imaginärfigur, die dem Pfad der Zerstörung folgt. Mit sehr hohen max. LP kann er LP verbrauchen, um sich aufzuladen, woraufhin er in einen verstärkten Zustand übergeht. Wenn Mydei verstärkt ist, greift er in seiner Runde automatisch Gegner an und fügt diesen erhöhten Schaden zu.

Rückkehrer und andere Änderungen

Außerdem kehren die limitierten 5-Sterne-Figuren Yunli und Huohuo in der ersten beziehungsweise zweiten Hälfte des Aktionswarps von Version 3.1 zurück.

Abseits dessen führt die neue Saison von "Divergentes Universum" ein brandneues Forschungsthema rund um Amphoreus ein, ebenso werden mit dem Update Kämpfe mit dem Tag-und-Nacht-System ausgetragen. Hierbei wechselt der Kampf zwischen Tag und Nacht und jeder Zustand bietet einzigartige Buffs, während Übergänge zwischen ihnen zusätzliche Effekte auslösen.

"Darüber hinaus sind das Tag-und-Nacht-System und die damit verbundenen Segen eng mit den Titanen und den Erben von Chrysos verbunden, was dem Erlebnis zusätzliche strategische und erzählerische Ebenen verleiht. Außerdem nehmen die Trailblazer an der Aktion 'Awuuh-Büro' teil, bei dem sie in die Rolle eines Administrators schlüpfen und ihr Chimären-Team in Okhema anführen. Durch Anleitung und Unterstützung helfen sie ihrem Team, sein Schicksal zu wenden und zum stärksten Team von allen aufzusteigen."