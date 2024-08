Honor of Kings bringt bald neuen Charakter, kostenlose Skins für das MOBA im August

Ab heute könnt ihr in Timi Studios und Level Infinites Honor of Kings an einem neuen Event teilnehmen.

Dabei erfahrt ihr unter anderem mehr über die Hintergrundgeschichten mehrerer Charaktere und könnt euch auf die All-Star Fighters Open vorbereiten.

Belohnungen und ein neuer Charakter

"Das AFO ist ein Fantasieturnier, das im Universum von Honor of Kings angesiedelt ist und Kämpferinnen und Kämpfer aus verschiedenen Regionen und mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund zusammenbringt, die verschiedene Kampfsportarten ausüben", heißt es.

"Die Spielerinnen und Spieler erfahren, was Mayene, Lian Po und Lam dazu veranlasst hat, am Turnier teilzunehmen und erhalten neue Skins für diese Helden."

Dabei gibt es eine neue Skin-Serie, bei denen ihr euch alle Skins im August kostenlos verdienen könnt, wenn ihr besondere Events absolviert. Und zwar folgende:

Help Me Get a Free Skin! (9. bis 25. August 2024) - Während des Events können die Spielerinnen und Spielern feilschen, um einen Lam-Skin umsonst zu bekommen. Jeden Tag können Spielende bis zu zwei Gelegenheiten zum Feilschen erhalten: Eine Chance durch tägliches Einloggen, eine weitere Chance durch das Einladen von zwei Freundinnen und Freunden, die den Einladungscode ausfüllen.

FIGHT ON, MAYENE! (17. bis 23. August 2024) - Spielerinnen und Spieler verdienen Kampfmünzen, indem sie sich täglich einloggen und sich mit Freundinnen und Freunden für Spiele, Kills oder Assists zusammentust. Sie können Kampfmünzen verwenden, um sie gegen den Skin einzutauschen.

Charge Ahead (16. bis 30. August 2024) - Die Spielerinnen und Spieler wählen die Rolle von Mayene, Lam oder Lian Po. Alle haben unterschiedliche Fähigkeiten, die die Spielerinnen und Spieler in Kämpfen gegen andere AFO-Gegner einsetzen können. Spielerinnen und Spieler können Trainingsmissionen (tägliches Einloggen, Spiele spielen, das Event teilen) absolvieren, um ihren Helden aufzuleveln, seine Lebenspunkte und seinen Angriff zu erhöhen und seine Fähigkeiten zu verbessern. Wenn sie alle Kämpfe gewinnen, erhalten sie den Lian Po-Skin.

Mit dem Gemini Showdown erwartet euch außerdem noch eine zeitlich begrenzte Erweiterung des Arcade-Modus. In einer speziellen Arena lernt ihr Fertigkeiten aus verschiedenen Kampfkunststilen und müsst dann in 5vs5-Kämpfen die Oberhand gewinnen.

Zu guter Letzt kommt mit Ziya am 20. August 2024 ein neuer Charakter als Spiel. Er ist ein Magier und wird als "gute Wahl für Neulinge" beschrieben.

Das hier sind Ziyas Fertigkeiten: