Horizon Forbidden West: Erweiterung Burning Shores bringt euch in den warmen Süden

Im ersten DLC zu Horizon Forbidden West geht es nicht etwa tiefer in den Westen. Mit Burning Shores erkundet ihr stattdessen den Süden des Landes, dessen Wildnis nicht weniger ungezähmt ist.

Aloy reist in den warmen Süden

In Burning Shores erwarten euch Vulkane, südliche Klans und neue Geschichten. Weitere Details gibt es bald von PlayStation und Guerilla Games.

Bis dahin könnt ihr euch den Trailer ansehen, der euch immerhin eine Minute lang mit atemberaubenden Bildern aus der südlichen Zone unterhält.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Die Erweiterung erscheint am 19. April 2023 und ist somit ein kleines vorzeitiges Ostergeschenk an euch selbst, wenn ihr so wollt.

Ein kleiner Leak hatte bereits eine kommende Erweiterung angekündigt.