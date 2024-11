Horizon Forbidden West: Digital Foundry ist begeistert von der Bildqualität auf der PS5 Pro

Guerrilla Games' Open-World-Action-Adventure Horizon Forbidden West ist eines der Spiele, die zum Launch für die neue PlayStation 5 Pro optimiert wurden.

Und davon profitiert der zweite Teil der Reihe nach Angaben von Digital Foundry auch recht deutlich.

Horizon Forbidden West: "Überwältigende" Bildqualität auf der PS5 Pro

Entsprechend angetan zeigt sich Digital Foundrys John Linneman in einem neuen Video der Technik-Experten.

"Ich glaube, sie haben so ziemlich die beste Bildqualität erreicht, die ich je in einem Konsolenspiel gesehen habe“, sagt er.

"Es ist so gut. Wenn man bedenkt, wie dicht die Umgebung ist [und] wie viele Details sie enthält, dann ist die Art und Weise, wie sie aufgelöst wird, so sauber und ansprechend, dass es ehrlich gesagt überwältigend ist. Es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Es fühlt sich an, als würde man jetzt ein High-End-PC-Spiel spielen."

Zum Launch hatte Horizon Forbidden West damals auf der PlayStation 5 mit ein paar Problemen zu kämpfen. Vieles davon mit Patches gelöst, doch einige Probleme blieben. Die PlayStation 5 Pro löse nun vieles davon.

"In der Ferne gibt es so viele kleine Details: das Gras, die Felsen, alles. Das Spiel ist visuell sehr aufwändig, richtig? Hier wird das Spiel auf eine Art und Weise gerecht, wie es die ursprünglichen Modi nicht konnten - vor allem der ursprüngliche und der aktualisierte Performance-Modus. Das ist Lichtjahre davon entfernt."

Interessanterweise verwendet Horizon Forbidden West dabei nicht die neue Upscaling-Technik PSSR, sondern Guerrillas hausinterne Lösung. Die hilft wohl dabei, so viel wie möglich aus Guerrillas Decima Engine herauszuholen.

Wer Horizon Forbidden West bisher nicht gespielt und eine PlayStation 5 Pro hat, bekommt darauf also das Spiel in seiner besten Form zu sehen.