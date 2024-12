Horizon Forbidden West legt die Messlatte für Bildqualität auf der PS5 Pro höher

Guerrilla Games' Action-Adventure Horizon Forbidden West hat ebenfalls ein PS5-Pro-Update erhalten, das die beeindruckende visuelle Qualität des Spiels noch weiter verbessert. Das Entwicklerstudio setzte dabei auf eine eigene Upscaling-Technologie, die sie als "Guerrilla Super Resolution" (GSR) bezeichnen, statt Sonys PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) zu verwenden, das in vielen anderen PS5-Pro-Titeln zum Einsatz kommt. Das Update bringt signifikante Verbesserungen in der Bildqualität mit sich, während es die zusätzlichen grafischen Möglichkeiten der PS5 Pro voll ausschöpft. Digital Foundry hat es sich näher angeschaut.

Verbesserte Bildqualität dank eigener Technik

Der Performance-Pro-Modus auf der PS5 Pro liefert demnach weiterhin 60 fps, erhöht jedoch die Bildschärfe durch eine interne Auflösung von etwa 1440p. Dies führt zu einer besseren Klarheit bei den Texturen, stabileren transparenten Elementen wie Laub und verbesserten Anti-Aliasing-Effekten. Zudem zeigt das Bild weniger Artefakte oder Zerfall. Reflexionen und Tiefenschärfe profitieren ebenfalls, wobei typische Checkerboard-Artefakte eliminiert werden. Insgesamt entstehe so ein Bild, das selbst bei genauer Betrachtung nur minimale Schwächen, wie leichtes Ghosting bei Laub, zeige.

Den Performance-Pro-Modus vergleicht man dabei mit dem alten Auflösungsmodus der Basis-PS5, der mit nativem 4K und 30 fps lief. Während der Auflösungsmodus immer noch etwas schärfer ist und bessere Screen-Space-Reflexionen bietet, überzeugt der Performance-Pro-Modus die Technik-Experten durch stabileres Anti-Aliasing und eine insgesamt flüssigere Darstellung. Zusätzlich gibt es den neuen Resolution-Pro-Modus auf der PS5 Pro, der natives 4K und 30 fps mit den neuen Anti-Aliasing-Techniken kombiniert. Allerdings sei die Halbierung der Bildrate für die meisten Spieler kein akzeptabler Kompromiss, wie selbst Guerrillas Technischer Direktor betonte: "Freunde lassen Freunde nicht mit 30 Hz spielen."

Beide Hauptmodi, Performance Pro und Resolution Pro, bieten laut Digital Foundry eine nahezu perfekte Stabilität der Bildrate. In intensiven Kämpfen konnten lediglich vereinzelte Frame-Drops bei 60 fps festgestellt werden, während der 30 fps-Modus durchgehend stabil lief. Mit aktiviertem 120 Hz-VRR kann die Bildrate im Performance-Pro-Modus entsperrt werden, was zu Spitzenwerten von 70 fps führe, gelegentlich gibt es jedoch auch Einbrüche unter 60 fps. VRR sorgt hier für eine glattere Darstellung, wobei der Effekt nicht bahnbrechend ist. Zusätzlich gibt es einen Balanced-Pro-Modus, der mit 40 fps eine Zwischenlösung zwischen Performance- und Resolution-Modus bietet. Dieser Modus erscheine auf der PS5 Pro jedoch ein wenig überflüssig, da die meisten Spieler die flüssigen 60 fps bevorzugen.

Ein Vergleich zwischen Guerrillas GSR und anderen Upscalern wie Nvidia DLSS und AMD FSR 3 auf dem PC zeigt nach Angaben von Digital Foundry, dass Guerrillas Lösung erstaunlich nah an DLSS heranreicht, obwohl die PS5 keine Tensor-Kerne hat. GSR handhabt Reflexionen in Wasser besser, während DLSS Partikeleffekte überlegen verarbeitet. Gegenüber FSR 3 schneidet GSR deutlich besser ab, da FSR oft zu verschwommenen Texturen bei stationärer Kamera führt. Guerrillas Technik biete ein schärferes und stabileres Bild, insbesondere in Bewegung, was sie zu einer beeindruckenden Eigenentwicklung mache.

Die Entwicklung von GSR zeigt nach Ansicht der Technik-Experten Guerrillas Ambitionen, ihre Technologie nicht nur für Horizon Forbidden West, sondern auch für zukünftige Titel zu nutzen. Diese Technik wurde etwa auch in Horizon Zero Dawn Remastered integriert, was die Möglichkeit eröffnet, dass andere Sony-Studios diese Technologie ebenfalls in zukünftigen Projekten einsetzen könnten. Das Update zeigt somit laut Digital Foundry, wie Guerrilla Games die Hardware-Potenziale der PS5 Pro effektiv nutzt und gleichzeitig eine eigene technologische Grundlage für kommende Spiele legt.