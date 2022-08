Horizon Forbidden West: Patch 1.18 erscheint am Horizont

Und wieder gibt es einen Patch für Horizon Forbidden West. Update 1.18 enthält ein paar Fixes für Probleme beim Verlauf des Spiels und verschiedenen Abstürzen. Zusätzlich wird eine neue Gesichtsbemalung mit den Farben der Pride-Flagge hinzugefügt.

Mit Stolz ins Gefecht

Neben der "Mark of Pride"-Gesichtsbemalung enthält der Patch eine Reihe Verbesserungen und Bugfixes, so wie auch die vielen vorangegangenen Updates. Probleme in den Hauptquests und in der Basis werden angegangen sowie einige Bugs, die während bestimmten Nebenquests auftreten. Auf Reddit teilt Entwickler Guerilla Games die vollständigen Patch-Notizen.

Auch im Rebellenlager wurden viele Bugs behoben, ebenso wie Probleme mit Audiopunkten und Maschinen. Ach und wo wir gerade dabei sind, der Dreadwing greift nun mit einer höheren Wahrscheinlichkeit an, wenn sich dieser in einem bewaldeten Gebiet befindet.

Mehr zu Horizon Forbidden West:

Ein paar Kameraprobleme sowie Waffen, die nach dem New Game+ nicht aufgewertet werden konnten, gehören nun der Vergangenheit an. Auch am Nahkampf wurde noch ein paar Feinjustierungen vorgenommen, denn dieser hat an einigen wenigen Stellen nicht so funktioniert, wie er sollte. Leistung, Stabilität und Interface wurden ebenfalls etwas aufpoliert.