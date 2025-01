Horizon-Multiplayer: Guerilla Games erwartet 1 Million Spieler, wenn ihr Live-Service-Game die Tore öffnet - Für dieses bescheidene Ziel suchen sie nach dem perfekten Senior Platform Engineer

Horizon ist ein Franchise, das derzeit viel Aufmerksamkeit bekommt. Nicht nur ist kürzlich ein Netflix-Projekt angekündigt worden, nein, auch von einem Multiplayer-Spin-Off ist schon seit langer Zeit die Rede. Und dieses soll ziemlich ambitioniert werden. Der Entwickler rechnet mit mehr als einer Million Spieler, wie aus einer aktuellen Stellenausschreibung hervorgeht.

Guerilla Games glaubt an den Horizon-Hype

Mit Concords Absturz im Hinterkopf klingt dieses Ziel etwas zu hoch angesetzt, doch Publisher Sony erklärte während einer großen Frage-und-Antwort-Runde Anfang November 2024, dass sie das Thema Live-Service-Spiele nicht aufgeben werden. Sony habe eine Menge durch den Misserfolg gelernt und verwies auf den erfolgreichen Multiplayer-Hit Helldivers 2.

Auch in den angekündigten Multiplayer zu Horizon stecken Entwickler und Publisher große Hoffnungen. In einer Stellenausschreibung sucht der Entwickler von Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West explizit nach einem Senior Platform Engineer, der gerne "nachgewiesene Erfahrung im Aufbau und Betrieb von Multiservice-Systemen mit über 1 Million Benutzern weltweit über mehrere öffentliche Cloud-Anbieter" besitzt.

Das deutet darauf hin, dass Guerilla Games mit einem großen Ansturm auf den Multiplayer-Titel im Horizon-Universum rechnet. Ob das Studio wirklich mit einer derart großen Spielerzahl rechnet oder lediglich für einen ordentlichen Puffer sorgen will, um den Start möglichst reibungslos zu gestalten, wird sich erst zum Release des Spiels zeigen. Bisher gibt es kein offizielles Veröffentlichungszeitfenster.

Auch Details gibt es bisher wenig. Das Spiel befindet sich bereits mehrere Jahre in der Entwicklung und erste Hinweise auf den Titel tauchten im Jahr 2022 auf. Eine offizielle Ankündigung erfolgte dann 2023. Seither ist Horizon Online ein unbeschriebenes Blatt - abgesehen von einigen Gerüchten. So könnte es im Spiel neue Maschinen mit verbessertem Verhalten geben, die in den bisherigen Horizon-Spielen nicht vorkommen. Und auch von weiterhin fesselnden Story-Elementen spricht Leaker JorRaptor in einem Beitrag in den sozialen Medien.

Wie ihr seht, gibt es bis auf ein paar Leaks, keine inhaltlichen Infos über den Titel. Auch das Gameplay bleibt bisher ein Geheimnis.