Horizon Online: Guerillas nächstes Projekt steckt Aloy in einen Multiplayer

Guerilla Games hat angeblich ein weiteres Spiel mit Aloy als Protagonistin in Arbeit. Das nächste Projekt soll demnach ein Online-Spiel zum Horizon-Franchise sein, zu dem die Action-Adventures Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West zählen.

Aloy im modernen Live-Service-Dschungel

Wie Bloomberg-Journalist Jason Schreier berichtet, soll Guerilla Games an einem Live-Service-Spiel zu Horizon arbeiten. Die Pläne des Sony-Studios besprach Schreier im aktuellen Spawn Wave-Podcast.

"Horizon Online ist ihr nächstes Produkt", so Schreier. Laut ihm sollen "eine Menge Leute" daran arbeiten. Das nächste Singleplayer-Spiel für die Reihe "könnte noch in weiter Ferne liegen", fügt er hinzu.

Schon im Dezember 2022 kündigte das Entwicklerstudio an, dass es an einem Online-Game zu den Horizon-Spielen arbeitet. Der Titel soll "eine neue Besetzung von Charakteren und einen einzigartigen stilisierten Look" bieten.

Das war bisher jedoch der einzige Happen an Informationen rund um dieses Multiplayer-Projekt. Weder gab es in den letzten Jahren weitere Details noch einen Starttermin für das Spiel. Zeitgleich mit der Ankündigung des Online-Titels bestätigte Guerilla auch, dass sie weiterhin an "epischen Solo-Abenteuern" mit Protagonistin Aloy arbeiten werden.

Statt eines komplett neuen Spiels zur Serie erhalten wir am 31. Oktober erstmal Horizon Zero Dawn Remastered. Die Neuauflage des 2017 veröffentlichten Spiels erscheint gleichzeitig für PS5 und PC und bietet eine Reihe technischer Verbesserungen, visuelle Erweiterungen und aktualisierte Funktionen. Die Erweiterung The Frozen Wilds ist zudem im Spiel erhalten. Wer das Grundspiel bereits besitzt, braucht auf der PS5 nur 9,99 Euro für das Upgrade zu zahlen, neue Spieler und PC-Nutzer zahlen 49,99 Euro.

Bisher war Sony nicht besonders erfolgreich im Multiplayer-Bereich. Und das, obwohl das Unternehmen genau in diese Nische einen Vorstoß wagen möchte. So wurde bereits ein Live-Service-Spiel zu The Last of Us abgesagt und Concord musste nach nur zwei Wochen aus dem Verkauf genommen werden. Auch Destiny 2, dessen Studio Sony im Jahr 2022 erwarb, verzeichnet nicht die erhofften Erfolge.