Horizon: Sony und NCSoft arbeiten angeblich an einem MMO

Sony und NCSoft haben einem neuen Bericht zufolge eine Partnerschaft zur Entwicklung eines Horizon-MMOs vereinbart.

Wie MTN berichtet, soll NCSoft (Lineage, Guild Wars) das Projekt entwickeln, im Fokus stehe dabei der weltweite Markt. Es sei ein Teil von Sonys Bemühungen, weiter in den Markt der Live-Service-Games vorzudringen.

Personal gesucht

Aktuell suche NCSoft nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das Projekt, das in Stellenanzeigen als "Project H" bezeichnet werde, heißt es.

In einem Statement von NCSofts Global Communication Office heißt es (via Google Translate): "Es ist schwierig, Informationen über unveröffentlichte Projekte, die sich derzeit in der Entwicklung befinden, zu bestätigen."

Mehr zum Thema:

In der Vergangenheit gab es bereits Berichte darüber, dass Horizon-Entwickler Guerrilla Games plant, mit der Serie in den Multiplayer-Bereich zu expandieren.

Vergangenes Jahr hatte auch Guerrilla auf seiner Webseite nach neuem Personal für ein Online-Spiel gesucht. Es ist allerdings unklar, ob es sich dabei womöglich um dieses Projekt handeln könnte.