Horizon und Helldivers werden verfilmt: Live-Action-Projekte bestätigt

Zwei grandiose Franchises von PlayStation erhalten einen eigenen Live-Action-Film. Während der CES 2025-Pressekonferenz teilte Sony mit, dass Filme zu Helldivers 2 und Horizon: Zero Dawn produziert werden. Beide Spiele sind große Verkaufsschlager für das Unternehmen. Erst im vergangenen Jahr erzielte Helldivers 2 große Erfolge, während Horizon: Zero Dawn im Oktober 2024 ein Remaster erhielt. Die Originalversion des Spiels erschien im Februar 2017 während der erste Teil von Helldivers noch aus dem Jahr 2015 stammt und somit knapp 10 Jahre alt ist.

Aloy und die Helldiver erhalten ihre eigenen Filme

Asad Qizilbash von PlayStation Productions sagte auf der CES 2025: "Ich freue mich, ankündigen zu können, dass wir mit Sony Pictures an einer Verfilmung unseres unglaublich beliebten PlayStation-Spiels Helldivers 2 arbeiten." Und auch die Verfilmung von Horizon kündigte Qizilbash auf der Veranstaltung an.

"Horizon ist eine unserer aufregendsten IPs, die so viel Potenzial hat, in neue Kategorien und Genres zu expandieren. Das jüngste Beispiel ist Lego Horizon Adventures, das im vergangenen November auf den Markt kam - eine spielerische Geschichte, die von der Welt von Lego inspiriert ist und vollständig aus Lego-Elementen besteht."

"Es gibt noch ein weiteres Horizon-Projekt, das ich heute hier zum ersten Mal vorstellen möchte. Columbia Pictures und PlayStation Productions befinden sich in einem frühen Stadium der Entwicklung einer Verfilmung des preisgekrönten Spiels Horizon: Zero Dawn", so Qizilbash.

"Stellt euch vor, Aloys geliebte Herkunftsgeschichte in einer pulsierenden, weit in der Zukunft liegenden Welt voller gigantischer Maschinen, zum ersten Mal auf der großen Leinwand zu sehen."

Tatsächlich klingt die Vorstellung ziemlich gut. Horizon: Zero Dawn erzählt die Geschichte einer Außenseiterin, die sich in einer Welt voller Maschinenwesen zurechtfinden muss. Eines Tages findet sie ein technologisches Gerät in dieser eigentlich so primitiven Welt und kann mit diesem die Schwachstellen aller Maschinen sehen.

Mit dieser Macht an ihrer Seite, will Protagonistin Aloy herausfinden, wer ihre echten Eltern sind und weshalb ihr Stamm sie verstoßen hat.

Helldivers könnte eine wunderbare Satire-Show mit viel Humor und Action werden. Im Gegensatz zu Horizon könnte uns hier also leichtere Unterhaltung mit einer Prise Gesellschaftskritik erwarten - genauso wie im Spiel eben.