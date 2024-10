Horizon Zero Dawn Remastered: Detaillierte PC-Anforderungen veröffentlicht - Optimierte Grafik und flexible Einstellungen

Am 31. Oktober 2024 erscheint das Open-World-Action-Adventure Horizon Zero Dawn Remastered und bringt frischen Wind in den ersten Teil. Die Entwickler Nixxes und Guerrilla Games haben kürzlich die detaillierten PC-Spezifikationen für das Remaster veröffentlicht und versprechen, das Spiel für eine breitere Hardware-Kompatibilität optimiert zu haben. Sie wollen den Titel für möglichst viele Spieler zugänglich machen, unabhängig von den individuellen Systemanforderungen.

Grafik-Presets und umfassende Anpassungsoptionen für ein optimales Spielerlebnis

Die verschiedenen Grafik-Presets reichen von sehr niedrig bis sehr hoch. Dies ermöglicht Spielern auf verschiedenen Hardware-Setups, ein optimales Spielerlebnis zu genießen. Die Entwickler betonen, dass die Spielerfahrung selbst auf niedrigeren Einstellungen hochwertig bleibt, um jedem Spieler den Einstieg in die Welt von Horizon Zero Dawn zu erleichtern. Darüber hinaus bieten sie umfangreiche Anpassungsoptionen für Grafikdetails. Spieler können Texturen, Level of Detail, Schatten, Wasser und Terrain ganz nach ihren Vorlieben einstellen. Für eine individuelle Feinjustierung können auch visuelle Effekte wie das Sichtfeld und die Bewegungsunschärfe reguliert werden, um das Spiel noch immersiver zu gestalten.

Image credit: Nixxes/Guerrilla

Remaster erscheint auf PC und PS5

Horizon Zero Dawn Remastered erscheint sowohl für den PC als auch für die PlayStation 5. Insbesondere PC-Spieler haben durch die neuen Einstellungen die Freiheit, das Spielerlebnis ganz nach ihren Vorlieben anzupassen. Das Remaster bietet damit nicht nur verbesserte Grafik, sondern auch eine große Bandbreite an Optionen, die es ermöglicht, das Beste aus der vorhandenen Hardware herauszuholen. Digital Foundry äußerte sich bereits positiv zu den PS5-Upgrades und bestätigte, dass die vorgenommenen Optimierungen einen echten Mehrwert für Fans darstellen.

Mit den vielfältigen Anpassungsfähigkeiten und der gesteigerten Grafikqualität könnte Horizon Zero Dawn Remastered sowohl neue als auch wiederkehrende Spieler begeistern. Die PC-Version verspricht ein umfassendes, optimiertes Erlebnis, das den Charme des Originals bewahrt und gleichzeitig moderne grafische Standards erfüllt. Fans sind schon gespannt, wie sich das Remaster grafisch und spielerisch abheben wird.