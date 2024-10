Horizon Zero Dawn Remastered ist jetzt auf PS5 und PC erhältlich

Ab sofort könnt ihr Guerrilla Games' Open-World-Action-Adventure Horizon Zero Dawn Remastered auf PlayStation 5 und PC spielen.

Die Neuauflage des 2017 veröffentlichten Titels bekommt ihr im PlayStation Store und auf dem PC auf Steam oder im Epic Games Store.

Horizon mit vielen Verbesserungen

Das Remaster wurde von Nixxes Software in Zusammenarbeit mit Guerrilla Games entwickelt und bringt eine Reihe technischer Verbesserungen mit.

Neben dem Basisspiel ist darüber hinaus noch die Erweiterung The Frozen Wilds enthalten.

Der Normalpreis des Remasters liegt bei rund 50 Euro. Wer jedoch Horizon Zero Dawn oder die Complete Edition von Horizon Zero Dawn bereits auf PS4, PS5 oder PC besitzt, bekommt die Neuauflage in der digitalen Version als Upgrade schon für 10 Euro.

Das gilt übrigens auch dann, wenn ihr euch Horizon Zero Dawn einst im Rahmen der "Play at Home"-Aktion von Sony in eure Bibliothek geholt habt.

Nixxes hat im Remaster unter anderem Änderungen an der Welt, den Charakteren und den Animationen vorgenommen. Das Ziel war, das Original näher an den Nachfolger Horizon Forbidden West heranzubringen.

"Durch die Entwicklung des Spiels für PS5 konnten wir den größeren verfügbaren Speicher nutzen und die Anzahl der Nicht-Spieler-Charaktere deutlich erhöhen", erläuterte der leitende Environment Artist Patrick Blankenzee. "Wir haben viele weitere Orte hinzugefügt, an denen NPCs stehen, sitzen, arbeiten und ihre Bedürfnisse erfüllen können. Wir haben ihnen abwechslungsreichere Zeitpläne gegeben, um die Bewegung und Lebendigkeit in verschiedenen Bereichen zu erhöhen."

Um Horizon Zero Dawn Remastered auf dem PC spielen zu können, benötigt ihr übrigens zwingend einen PSN-Account. Darüber hinaus solltet ihr mit eurem Rechner natürlich die Systemanforderungen des Spiels erfüllen.

Digital Foundry hat sich die Neuauflage zuletzt bereits näher angeschaut und kam zu dem Schluss, dass sich die Upgrades in Horizon Zero Dawn Remastered lohnen.

Werdet ihr Horizon Zero Dawn Remastered spielen?