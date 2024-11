Horizon Zero Dawn Remastered: PC-Spieler berichten von Bugs, Glitches und stören sich an der PSN-Verknüpfung

Das Open-World-Action-Adventure Horizon Zero Dawn Remastered ist auf Steam mit "ausgeglichenen" Reviews gestartet.

Fans stören sich dabei an verschiedenen Dingen, von der Performance, Rucklern und Audio-Problemen bis hin nur Notwendigkeit eines PSN-Accounts.

Horizon Zero Dawn Remastered: Anlass zur Kritik

Dass ein PSN-Account für das Spiel erforderlich ist, wurde im Vorfeld kommuniziert, macht diese Tatsache angesichts dessen, dass es sich hierbei um einen einen Singleplayer-Titel handelt, für Fans nicht besser.

Kritik an dieser Voraussetzung hatte es zuvor etwa auch bei God of War Ragnarök und Ghost of Tsushima gegeben. Und natürlich auch bei Helldivers 2. Dort wollte man die Account-Pflicht mehrere Monate nach Release einführen, was massive Kritik und einen Rückzieher von Sony nach sich zog.

"Ich wollte wirklich spielen, aber es nervt, dass man ein [PSN]-Konto haben muss, um es zu spielen", schreibt ein User auf Steam. "Und das Schlimmste ist, dass einem gesagt wird, dass das Passwort ungültig ist oder man die Prozedur noch einmal wiederholen muss, wenn man sein Konto verifizieren will. Warum muss ich ein Playstation-Konto haben, wenn ich auf einem verdammten PC spielen will?"

Ein anderer Kommentar kritisiert die Performance: "Das Spiel läuft sehr schlecht, schreckliche Optimierung. Ich spiele es mit einer 4070. Habe eine Rückerstattung beantragt."

"Ich habe wirklich Spaß mit dem Remaster, aber es braucht definitiv ein oder zwei Patches", fasst ein User auf Reddit zusammen. "Ich bemerke kleine Stotterer oder Ruckler während der Zwischensequenzen, die Audiomischung in der ersten Stadt hat einen seltsamen Hall mit NPC-Geschwätz und Soundeffekten... Ein paar kleinere Grafikfehler bei schwebenden Gegenständen oder Kleidung. Das stört zwar nicht mein Spielgefühl, aber es wäre schön, wenn diese Dinge behoben werden könnten."

Gleichzeitig gibt es natürlich auch positivere Stimmen: "Es besteht kein Zweifel - wenn es um die Portierung oder Entwicklung für den PC geht, sind Nixxes immer noch die Besten von allen! Die Complete Edition war bereits fantastisch, aber jetzt, mit dieser Remastered-Version, haben wir neue Höhen erreicht, wie bei Horizon Forbidden West."

"Sie haben alles neu gemacht, sogar den Benchmark, und die technische Seite ist endlich vollgepackt mit Features: von allen Upscalern über Frame Generation bis hin zur dynamischen Auflösung. Die visuelle Qualität des Spiels hat sich verzehnfacht, die Performance ist hervorragend, sie haben unglaubliche Arbeit geleistet, und das verdient Anerkennung. Und das alles für nur 10 Dollar! Großes Lob an alle Beteiligten! Viel Spaß mit dem Spiel!"

Andere Kritikpunkte betreffen indes Probleme mit Controllern, Freezes und Abstürzen.

Ein bisschen Arbeit scheint es für Nixxes in jedem Fall noch zu geben. Spielt ihr Horizon Zero Dawn Remastered auf PC? Wie sind eure bisherigen Erfahrungen?