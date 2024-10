Horizon Zero Dawn verschwindet aus dem Epic Games Store, kurz vor Remaster-Release

Auf dem PC erschien Horizon Zero Dawn bereits 2020. Die Originalversion des Open-World-ARPGs kann derzeit allerdings nicht mehr im Epic Games Store erworben werden. Stattdessen verweist der Shop auf einen Link zur Kaufseite von Horizon Zero Dawn: Remastered, das am 31. Oktober für PC und PlayStation 5 erscheint.

Horizon Zero Dawn verschwindet aus dem Shop

Wieso das Spiel so kurz vor dem Release der Remastered-Version aus dem Store genommen wurde, hat Epic Games bisher nicht erklärt. Es ist aber möglich, dass der PC-Titel verschwunden ist, damit Spieler diesen nicht für 49,99 Dollar kaufen, um ihn dann für weitere 9,99 Dollar upgraden zu müssen. Insgesamt würden Spieler so knappe 10 Dollar mehr ausgeben, als wenn sie einfach Horizon Zero Dawn: Remastered kaufen.

Tatsächlich war Horizon Zero Dawn: Remastered für den Vollpreis gelistet, bevor es aus dem Shop genommen wurde. Allerdings muss auch erwähnt werden, dass der Titel in diesem Jahr oft rabattiert wurde. Mehrmals in diesem Jahr konnten Spieler den Titel laut EpicGamesDB für nur 12,49 Dollar holen - ein echtes Schnäppchen.

In wenigen Wochen erscheint das Spiel dann als Remaster-Version. Seit gestern ist der Titel vorbestellbar. Aber was macht Horizon Zero Dawn: Remastered besser?

"Die fesselnde Geschichte und die beeindruckende postapokalyptische Welt kehren zusammen mit einer Vielzahl von technischen Verbesserungen, visuellen Erweiterungen und aktualisierten Features zurück. Außerdem enthält es die Inhalte von The Frozen Wilds, eine umfangreiche Erweiterung mit zusätzlichen Gebieten, Fähigkeiten, Waffen und Maschinen", heißt es im PlayStation Blog.

"Horizon Zero Dawn Remastered bietet über 10 Stunden neu aufgenommene Gespräche, Mocap und unzählige grafische Verbesserungen, die dem Spiel die gleiche visuelle Wiedergabetreue verleihen wie dem von der Kritik gefeierten Nachfolger Horizon Forbidden West. Die üppige Spielwelt umfasst gefrorene Berge, dichte Dschungel und trockene Wüsten mit atemberaubender neuer Grafik und 4K-Grafik, und das Reisen zwischen Siedlungen ist jetzt blitzschnell."