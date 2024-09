Horizon Zero Dawn wird teurer: PS4-Preis nach Ankündigung des Remasters verdoppelt

Vor zwei Tagen kündigte Sony ein Remaster für Horizon Zero Dawn. Dieses wird am 31. Oktober 2024 auf PC und PlayStation 5 erscheinen. Jetzt wurde der Preis für die ursprüngliche PS4-Version angepasst und ohne große Ankündigung deutlich nach oben gesetzt.

Doppelter Preis für Horizon Zero Dawn

In aller Stille wurde der Preis für die PS4-Version von Horizon Zero Dawn nach oben geschraubt - und das nicht zu knapp. Bis zuletzt bot Sony die Complete Edition des Spiels für 19,99 Euro an. Ein Blick in den PlayStation Store reicht, um die Preisänderung zu bestätigen. Wer jetzt Horizon Zero Dawn kaufen will, muss dafür 39,99 Euro zahlen. Der Preis wurde also verdoppelt.

Wer die Preiserhöhung umgehen will, kann dies also nur noch mit einer im Laden gekauften, physischen Version des Spiels tun. Bei den digitalen Versionen müsst ihr wohl in den sauren Apfel beißen und mehr Geld ausgeben.

Der Zeitpunkt der Preiserhöhung ist natürlich kein zufälliger. Diese Woche kündigte PlayStation während der State of Play ein Remaster für Horizon Zero Dawn an, das im Oktober auf PC und PS5 erscheint. Das Originalspiel ist mittlerweile sieben Jahre alt und erhält durch das Remaster einige Verbesserungen und mehr als zehn Stunden an neu aufgenommenen Konversationsbewegungen.

"Die fesselnde Geschichte und die beeindruckende postapokalyptische Welt kehren zusammen mit einer Vielzahl von technischen Verbesserungen, visuellen Erweiterungen und aktualisierten Funktionen zurück. Außerdem ist die umfangreiche Inhaltserweiterung The Frozen Wilds enthalten, die zusätzliche Gebiete, Fertigkeiten, Waffen und Maschinen bietet", schreibt PlayStation in ihrem Blog.

"Horizon Zero Dawn Remastered bietet über 10 Stunden neu aufgenommene Gespräche, Motion Capturing und unzählige grafische Verbesserungen, die dem Spiel die gleiche visuelle Wiedergabegenauigkeit verleihen wie dem von der Kritik gefeierten Nachfolger Horizon Forbidden West."

Wer die Complete Edition von Horizon Zero Dawn bereits besitzt, muss keine 40 Euro zahlen. Hier sind 9,99 Dollar nötig - also vermutlich 9,99 Euro -, um auf die Remastered-Version zu upgraden.