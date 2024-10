Horror-Klassiker kehrt zurück: Clock Tower Rewind bringt Retro-Grusel auf moderne Konsolen

Am 29. Oktober 2024 ist Clock Tower Rewind von WayForward erschienen. Zum ersten Mal ist der erste Teil der Clock Tower-Reihe nun auch außerhalb Japans verfügbar. Horror-Fans können sich auf ein gruseliges Retro-Abenteuer freuen, das neue Maßstäbe im Genre setzte. Der Titel ist auf PlayStation 4 und 5, Nintendo Switch und Xbox Series X/S verfügbar.

Jennifers Überlebenskampf im Barrows-Anwesen

Ihr schlüpft in die Rolle von Jennifer, die gemeinsam mit einigen anderen Mädchen adoptiert wurde. Als sie am düsteren Barrows-Anwesen ankommen, wo sie in Zukunft leben sollen, ahnen die Mädchen noch nicht, an welch schrecklichem Ort sie sich befinden. Dort beginnt ein echter Überlebenskampf, bei dem sie den ikonischen Gegner, den Scissorman, kennenlernen. Dieser grausame Antagonist bedroht Jennifer, während sie versucht, aus dem Herrenhaus zu entkommen und dabei Geheimnisse zu lüften. Horror-Fans erwartet ein Spiel mit detaillierter 2D-Grafik und Animationen, die eine intensive Point-and-Click-Erfahrung schaffen. Außerdem bieten mehrere alternative Enden den Spielern die Möglichkeit, das Abenteuer immer wieder neu zu erleben und den Wiederspielwert zu steigern.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Im Retro-Charme und mit modernen Features

Der erste Teil der Clock Tower-Reihe ist somit endlich weltweit erhältlich. Das Originalspiel erschien 1995 und wurde auf PC und PlayStation veröffentlicht. Nun können sich Horror-Fans freuen, dass Clock Tower Rewind auf modernen Konsolen zugänglich ist. Die Neuauflage hat den Retro-Stil des Originals beibehalten und fügt dabei neue Features hinzu, wie animierte Intros und Outro-Musik, interpretiert von Mary McGlynn und Emi Evans. Weitere Extras wie Motion-Comics, eine Art Gallery, Speicherpunkte, ein Musik-Player und Interviews mit den Entwicklern sorgen für zusätzliche Einblicke. Die Spieler können wählen, ob sie die neue oder die alte Version spielen möchten. Zusätzlich gibt es moderne Funktionen wie eine Speicher- und eine Rewind-Funktion, die es ermöglicht, das Spiel zurückzuspulen.

Endlich kehrt dieser Horror-Klassiker zurück und ist für alle zugänglich. Echte Horror-Fans sollten sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen und sich den Titel anschauen. Mit den zusätzlichen Features wirkt das Spielerlebnis abgerundeter und weniger frustrierend, wenn man vom Scissorman erwischt werden sollte. Wäre es für euch ein Spiel für Halloween?