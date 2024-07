Hunt Showdown 2? Alterseinstufung deutet Fortsetzung des Western-Shooters an

Eine neue ESRB-Einstufung deutet auf eine große Veränderung in Hunt Showdown hin. Entweder könnte ein zweiter Teil des Shooters erscheinen oder es handelt sich bei dem Leak um ein Rebranding der bestehenden Erweiterung.

Hunt Showdown 2 im Anmarsch?

Wer einen mit Horror angehauchten Shooter zocken will, kommt an Hunt Showdown kaum vorbei. Neben anderen Titeln wie Dead by Daylight, GTFO oder Phasmophobia ist Cryteks Shooter eines der größten in seiner Nische und zieht auch viele Jahre nach dem Release immer noch viele Spieler an.

Wenn wir uns den Erfolg des Spiels ansehen, wirkt ein zweiter Teil von Hunt gar nicht mehr so abwegig. Doch woher stammt dieses neue Gerücht eigentlich?

Nun ja, am 15. August soll ein großes Update für Hunt Showdown erscheinen. Dabei könnte es sich auch um einen Relaunch des Shooters handeln - oder Crytek überrascht die Fans von Hunt direkt mit einem zweiten Teil.

Der offizielle Eintrag auf der ESRB-Website.

Auf der ESRB-Website wird zumindest ein Spiel mit dem Titel Hunt Showdown 1896 gelistet. Das aktuelle Hunt Showdown ist im Jahr 1895 angesiedelt. Der neue Eintrag wird mit 17+ bewertet, ist also nichts für Kinder und Jugendliche, und enthält Blut und Gewalt im altbekannten Ausmaß. Das neue Hunt soll angeblich für PC, PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen.

Wie so oft gibt es eine Spielbeschreibung auf der ESRB-Seite. Dieser können wir entnehmen, dass der Titel in einer fiktiven, viktorianischen Ära spielt. Mit "Schlägern, Knüppeln, Schlagringen und Pistolen" haut ihr auf Zombies und menschenartige Kreaturen ein. Ihr könnt diesen Wesen auf die Köpfe und Gliedmaßen abschlagen. Es soll sogar einen Gegner geben, der eine menschliche Haut als Umhang trägt und in einem Feuerwerk aus Gedärmen explodiert, wenn dieser stirbt.

Ob diese Dinge tatsächlich in einem völlig neuen Hunt auftauchen oder einfach im August Teil des bestehenden Spiels werden, ist nicht final geklärt.