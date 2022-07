Hyenas Alpha: Anmeldung, Start und alle wichtigen Infos

Mit Hyenas wagt sich Entwickler Creative Assembly an einen brandneuen Multiplayer-Shooter, der 2023 für PC, Xbox Series X/S, PS5, Xbox One und PS4 erscheinen soll. Im Vorfeld werdet ihr die Gelegenheit haben, dieses Spiel unter anderem in einer Alpha-Version zu testen.

Auf dieser Seite zeigen wir euch in unserem Guide, was ihr über die Hyenas Alpha wissen müsst und wie ihr euch dafür anmeldet.

Wann startet die Hyenas Alpha?

Der Start der ersten Phase der Hyenas-Alpha erfolgt bereits am 14. Juli 2022, ist allerdings erst einmal auf Spielerinnen und Spieler aus den USA beschränkt. Ebenso ist ein Steam-Account Voraussetzung für eine Teilnahme. Die erste Alpha endet dann schon wieder am 18. Juli 2022.

Aber keine Sorge, auch europäische Spielerinnen und Spieler sollen an dieser ersten Alpha-Phase teilnehmen können. Sobald ein konkreter Termin feststeht, informieren wir euch darüber. Für die Zukunft sind auch weitere Testphasen geplant, unter anderem auf mehr Plattformen.

Wie melde ich mich für die Hyenas Alpha an?

Die Anmeldung für die Alpha von Hyenas ist auf dieser Webseite möglich. Wenn ihr noch keinen Creative-Assembly-Account habt, müsst ihr dort einen erstellen und das Formular ausfüllen.

Werdet ihr ausgewählt, müsst ihr noch ein NDA unterzeichnen und letztlich eurem Steam-Account mit eurem Creative-Assembly-Account verknüpfen. Wenn eure Accounts verknüpft und das NDA unterzeichnet ist, müsst ihr nur noch auf eine E-Mail mit dem Key warten.

Was enthält die Hyenas Alpha?

Konkrete Details zum Inhalt der Alpha von Hyenas liegen uns bisher noch nicht vor.

Was sind die Systemanforderungen der Hyenas Alpha?

Creative Assembly nennt folgende Konfigurationen für die Alpha von Hyenas, an denen ihr euch orientieren könnt:

Minimum

Kategorie Voraussetzung Betriebssystem Windows 7 Prozessor Quad-Core-Prozessor mit mindestens 2,5 GHz Arbeitsspeicher 10 GB RAM VRAM 5 GB DirectX Version 12 Festplattenspeicher circa 31 GB

Empfohlen

Kategorie Voraussetzung Betriebssystem Windows 10 (64-bit) Prozessor Jeder Intel-Prozessor der sechsten Generation, alternativ eine CPU der Ryzen-1000-Serie oder höher Arbeitsspeicher 16 GB RAM VRAM 6 GB (Nvidia 1660, AMD 5600 XT oder Vega 556) DirectX Version 12 Festplattenspeicher circa 31 GB

Mehr zu Hyenas: