Hyper Light Breaker im Early Access: Dem Indie-Roguelike gelingt es noch nicht, das coole Retro-Feeling seines Vorgängers in die dritte Dimension zu hieven

Roguelikes, Extraction-Shooter, Retro… Keine Frage: Hyper Light Breaker schlägt mindestens drei Glocken an, deren Hall momentan überall zu hören ist. Dazu kommt der hervorragende Ruf des Vorgängers, Hyper Light Drifter, der Breaker einen dicken Startbonus verleihen dürfte. Okay, ein echter Vorgänger ist das zweidimensionale Drifter. Aber Breaker spielt doch in derselben Welt, wenn auch einige Jahrzehnte vor den aus Drifter bekannten Ereignissen.

Wobei auch der genaue Schauplatz ein neuer (beziehungsweise alter) ist: In Hyper Light Breaker ist man als einer der titelgebenden Breaker im so genannten Überwuchs unterwegs, um Bosse zu besiegen und beim Aufbau einer Siedlung zu helfen. Mehr ist anfangs nicht klar und mehr habe ich bisher auch nicht herausgefunden, denn vieles soll sich ähnlich wie in Drifter durch das Beobachten der Welt erschließen – wobei ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, dass das in diesem Fall eine so gute Idee ist.

Hyper Light Breaker Release: 14.01.2025

Plattformen: PC (Steam)

Preis: knapp 29 Euro

Entwickler: Heart Machine

Publisher: Arc Games

Immerhin begibt man sich hier immer wieder auf eine prozedural erstellte Insel, auf der vor allem gefährliche Gegner warten und wo es zwar ein paar hübsche Gebäude, sonst aber nicht viel zu entdecken gibt. Irgendwann schaltet man einfarbige Comicbilder frei, doch so richtig aufschlussreich fand ich das alles bisher nicht. Ich sag‘ mal so: Der Einstieg zieht mich nicht gerade tief in diese Welt hinein, zumal dort ja nicht das spannende Entdecken, sondern das nackte Überleben auf dem Spiel steht.

Roguelike und Extraction-Shooter hatte ich gesagt, denn tatsächlich kämpft man so lange, bis man stirbt, um einen Teil der Ausrüstung zu behalten und von gesammelter Währung neue Waffen oder Fähigkeiten zu kaufen, bevor man es aufs Neue versucht. Sterben gehört also zum Programm – trotzdem sollte man so lange wie möglich suchen, sammeln und kämpfen, um im Idealfall gar nicht erst zu sterben, sondern den sicheren Ausgang zu erreichen. Oder natürlich, um eine Reihe an Bossen zu besiegen. Das kann man sich für die ersten Stunden freilich abschminken, bringt aber sowohl Erzählung als auch Charakterentwicklung entscheidend voran.

Das Praktische an dem Fortschritt-System von Hyper Light Breaker ist dabei die Tatsache, dass das Eiland nicht für jeden Run neu erstellt wird, sondern man ganze vier Versuche hat, bevor eine neue Insel prozedural erstellt wird. Außerdem haben alle Gegenstände eine eigene Lebensdauer. Was nichts anderes heißt, als dass man einmal, zweimal oder dreimal sterben kann, bevor man die jeweilige Waffe oder das jeweilige Rüstungsteil „endlich“ dauerhaft verliert.

Diese Nachsicht entschärft die vertraute Rogueschleife noch mehr als es der globale Fortschritt über die passiven Fähigkeiten ohnehin schon tut tun. Abgesehen davon kann man das Ganze auch zu dritt erleben. Muss man nicht! Macht es aber eben leichter.

Was den Kampf und das Erkunden hingegen erschwert, ist die für mein Empfinden etwas schwammige Spielgefühl sowie die Anzahl der Gegner, von denen man oft überrannt wird. Rein von den Zahlen her sind das nicht mal so viele, aber das Kampfsystem scheint darauf überhaupt nicht ausgelegt zu sein.

Man hat ja kaum eine Möglichkeit, sich effektiv gegen eine Meute zu wehren, bei der selbst kleine Mitglieder mächtig austeilen, während man selbst beim Ausführen einer Aktion fast immer verwundbar ist. Längere Kombos oder das Ausholen für einen stärkeren Hieb lässt man daher lieber sein. Ich umlaufe eine Gruppe an Gegnern also lieber, anstatt sie mit cooler Wucht zu beseitigen. Ob das im Sinn dieses Actionspiels ist?

Es tauchen ohnehin ständig neue Feinde auf, weil sie in ausgesprochen kurzen Wellen vom System Überwuchs gespawnt werden. Nichts gegen einen solchen Mechanismus! Aber wenn ich hier gerade einer stattlichen Ansammlung an Kreaturen den Weg in die Jagdgründe geebnet habe, nur damit diese Ansammlung gleich noch mal daher gelaufen kommt, dann macht das auf Dauer einfach keinen Spaß.

Und auch im Eins-gegen-Eins empfinde ich das Kampfsystem als wenig fokussiert. Wenn einer der größeren Gegner etwa angerannt kommt und seinen Angriff ohne Vorwarnung ausführt, bevor er meinen Breaker überhaupt erreicht hat, dann ist das in meinen Augen schlechtes Kampfdesign. Wie soll ich das denn abwehren oder rechtzeitig ausweichen? Mal abgesehen davon, dass der aktive Konter mit vielen Builds ohnehin nur ein recht müder Block ist und damit wenig Spaß macht.

Das geht dann bei der Fortbewegung per Hoverboard weiter, das über manche Hindernisse partout nicht hinweg kommt. Stößt man damit an einen Gegner, weil man zu spät die Angriffstaste drückt, passiert sogar… absolut gar nichts. Der Breaker bleibt einfach auf der Stelle stehen, ohne dass man relativ lange eine Aktion ausführen könnte. Nein, das ganze Movement und die Interaktion mit der Umgebung einschließlich der Gegner ist einfach noch nicht rund genug, um packende Action zu inszenieren.

Hyper Light Breaker im Early Access 1 of 19 Attribution

Ich weiß, dass man später auch mit anderen Breakern spielen kann und sich die Action sicher noch entwickelt, sobald man erst mal weitere Fähigkeiten freigeschaltet und Waffen mit höherem Wert gefunden hat. Je besser die sind, desto stärkere Besonderheiten weisen die nämlich auf. Doch um dahin zu kommen, fehlt mir nach den ersten Stunden ehrlich gesagt die Muse. Zumal ich mich ohnehin frage, ob bessere Ausrüstung so richtig zur Geltung kommt, wenn die Basis nicht ganz stimmig ist.

Vielleicht ist es also nur gut, dass Hyper Light Breaker erst mal im Early Access startet und dort auch keine allzu guten Kritiken einheimst. Die decken sich im Schnitt jedenfalls mit dem Eindruck, den ich von Anfang an hatte. Zumal das Ganze übrigens in Anbetracht der nicht gerade spektakulären Präsentation unverschämt viel Leistung braucht und auf Steam Deck über zu weite Strecken nicht mal die 30 Sekundenbildern schafft.

Ich hoffe deshalb, dass Entwickler Heart Machine Technik und Action noch stark anpasst – und vielleicht auch mit einem neuen Einstieg schon von Beginn an mehr Lust auf das mysteriöse Abenteuer weckt. Denn dass man einen von tausend weiteren Extraction- bzw. Roguelike-Shooter spielen darf, reicht noch lange nicht, um mein Interesse daran zu wecken. Das schafft auch das nicht ganz runde, aber im Wesentlichen durchaus gelungene Retro-Flair nicht.