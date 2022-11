HyperX am Black Friday: 30 Prozent auf HyperX Quadcast, Cloud II Wireless und mehr

HyperX gibt in der Black-Friday-Woche einfach mal 30 Prozent Rabatt auf viele ausgewählte Artikel. Darunter bekannte Verkaufsschlager wie die Cloud-Headsets oder das Quadcast-Mikrofon.

Black-Friday-Hype bei HyperX

Insgesamt 20 Produkte gibt es auf der Deal-Seite zu sehen. Die teuerste Hardware, mit der ihr euch am meisten Geld sparen könnt, sind das HyperX Cloud Mix, das ihr statt für 199,99 Euro für etwa 139 Euro bekommt. Danach folgt das HyperX Cloud II Wireless, das normalerweise 169,99 Euro kostet, dank des Rabattes aber nur noch 118 Euro.

Auch das HyperX QuadCast Mikrofon, das sonst eigentlich 139,99 Euro kostet, ist heruntergesetzt. So zahlt ihr nur noch etwa 97 Euro. Auch Mäuse, wie die HyperX Pulsefire Haste Maus oder Tastaturen, wie die HyperX Alloy Core RGB Tastatur mit deutschem Layout sind mitunter den Angeboten.

Der Rabatt wird erst an der Kasse abgezogen, wenn ihr den Code "BLACKFRIDAYHX" dort eingebt. Wundert euch also nicht, wenn euch auf der Website keine schrill-bunten Preise oder Werbeslogans in die Augen springen. HyperX hält es simpel und schlicht. Hier kommt ihr zu den Angeboten von HyperX.