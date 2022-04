HyperX' neuer Clutch Wireless Gaming-Controller ist jetzt erhältlich und lässt euch länger spielen

HyperX' neuer Wireless Gaming-Controller, der auf Namen Clutch hört, ist ab sofort erhältlich.

Kompatibel ist der Gaming-Controller mit dem PC sowie mit Android-Mobilgeräten, wenn ihr ihn etwa fürs Streaming von Xbox-Spielen einsetzen möchtet.

Mehr Komfort und längere Laufzeit

HyperX zufolge ist die Bedienung mittels Controller "viel komfortabler" als die Bedienung auf dem Handy, dabei sollen euch das ergonomische Design und die strukturierten Controller-Griffe helfen.

Via Bluetooth 4.2 koppelt ihr ihn mit Android-Geräten, außerdem ist ein 2,4-Ghz-Funkempfänger für den PC enthalten. Über das mitgelieferte Kabel könnt ihr ihn am PC auch als kabelgebundenen Controller einsetzen.

Abseits der standardmäßigen Tasten bringt der HyperX Clutch auch zusätzliche Turbo- und Clear-Tasten mit, was euch "Vorteile im Spiel" bescheren soll.

Ebenso ist ein verstellbarer Handy-Clip mit dabei. Ihr bringt diesen am Controller an und könnt so ein Smartphone mit einer Breite zwischen 41 und 86 mm in Position halten. Den Clip könnt ihr obendrein als Tablet- und Handy-Stütze auf dem Tisch verwenden.

Der verbaute Akku hat eine Leistung von 600 mAh und ermöglicht laut HyperX eine Laufzeit von bis zu 19 Stunden mit einer Ladung.

"Wir arbeiten kontinuierlich daran, langlebige und erschwingliche Produkte zu entwickeln, die die Spielerfahrung verbessern", sagt Bianca Walter, Business Manager EMEA von HyperX. "Der neue HyperX Clutch Wireless Gaming-Controller überzeugt vor allem durch sein ergonomisches Design, das den Spielkomfort für Gamer auf ein ganz neues Level bringt – unabhängig von der Plattform, auf der sie spielen."

Der Preis des HyperX Clutch liegt bei 59,99 Euro.