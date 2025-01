Ich glaube Minecrafts Schwein pfeift - Neue Farbvarianten für Ferkel klingen wie Grillgerichte für eure nächste Barbecue-Party

Das neue Jahr hat gerade erst begonnen und schon gibt es Nachschub für alle Minecraft-Fans. Mojang hat neue Features zum Testen freigegeben. Das heißt, noch sind diese neuen Inhalte nicht im fertigen Spiel verfügbar, sollten jedoch im ersten Update 2025 für alle offiziell und final verfügbar sein. Statt eines riesigen Sommer-Updates gibt es nun ja mehrere kleinere Patches, die immer mehr nette Funktionen und Inhalte einfügen. Den Start machen die Schweine, die das erste Mal seit über 15 Jahren etwas Liebe in Form von neuen, regionalen Farbvarianten erhalten.

Minecraft Genre: Sandbox-Survival

Plattform: PS5, PC, Xbox Series, Switch, Mobile

Release: 18. November 2011

Entwickler / Publisher: Mojang / Mojang, Xbox

In Minecraft regnet es Blätter und neue Schweinefarben

Was erwartet euch also im ersten Patch des Jahres? Schweine! Das Standardschwein gibt es bald in zwei weiteren Varianten. Die Farben "Kaltes Schwein" und "Warmes Schwein" ergänzen die normale Sau. Die Namen haben mich erstmal an unterschiedliche Gerichte denken lassen, sollen aber sehr simpel aufzeigen, in welchen Gebieten ihr diese Ferkelvarianten finden könnt. Das kalte Schwein mit der helleren Farbgebung kommt in Biomen vor, das Temperaturen unter dem Gefrierpunkt besitzt, warme Schweine mit etwas dunklerer Haut findet ihr statt im Schnee eher in trockenen, sandigen Gebieten.

Diese zwei Schlingel neben dem altbekannten rosa Schwein könnt ihr besonders warmen und kalten Biomen finden.

Es dreht sich aber nicht alles um die Sau. Mojang will auch die Wälder etwas aufpeppen und gibt ihnen drei neue Umgebungsmerkmale. So könnt ihr fallende Blätter in allen Waldbiomen beobachten. Zusätzlich könnt ihr auf dem heruntergefallenen Laub laufen und hört dabei die Blätter unter euren Füßen knirschen. Auf Wiesen und in Birkenwäldern findet ihr dann auch hübsche, flache Wildblumen. Diese kommen in weißen und gelben Farben vor und besitzen vier Wachstumsstufen. Die Wildblumen blühen außerdem in unterschiedlichen Mustern, abhängig von dem Winkel, in dem sie platziert sind. Um die Blüten schneller wachsen zu lassen, könnt ihr Knochenmehl nutzen.

Alles über die neuen Features könnt ihr direkt auf der offiziellen Minecraft-Seite durchlesen. Zunächst müsst ihr euch allerdings damit zufriedengeben, die neuen Blumen, den Blätteregen und die süßen Schweinchen zu testen. Bis diese Inhalte final ins Spiel kommen, müsst ihr euch noch ein wenig gedulden.