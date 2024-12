Ihr werdet nicht glauben, welcher Better-Call-Saul-Star in Intergalactic: The Heretic Prophet mitspielt

Verzeiht die Clickbait-Schlagzeile, aber ich hab’s erst selbst nicht geglaubt, denn natürlich sahen alle erstmal Kumail Nanjiani (u.a. “Silicon Valley”, ”Eternals”) auf dem Steckbrief, dem Protagonistin Jordan nachjagt. Vielleicht erkannte sogar der eine oder andere, dass Tati Gabrielle (“You”, “Chilling Adventures of Sabrina”) die Hauptrolle spielt das Antlitz der Schauspielerin Tati Gabrielle dahinter.

Der vermutlich noch größere Coup versteckt sich jedoch auf einem Foto, das in Jordans Raumschiff an der Pinnwand pappt. Dort ist das Bild der legendären Gangsterbande Five Aces zu sehen, die verschwunden zu sein scheint. Neben Kumail Nanjianis Character “Colin Graves” sind noch eine Frau und ein Mann zu sehen, die ich nicht näher identifizieren kann – und dann ein sehr bekanntes Gesicht: Tony Dalton, der uns als Eduardo "Lalo" Salamanca in “Better Caul Saul” auf charmante Art das Blut in den Adern gefrieren ließ.

Hier sieht er eigentlich noch ganz nett aus.

Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es zwar noch nicht, aber die Visage ist unverwechselbar!

Gerade diese Rolle demonstrierte ausgezeichnet, wie mühelos Dalton es beherrscht, vom kumpelhaft-freundlichen ins eiskalt kalkulierende Böse zu wechseln. Absolut brillante Arbeit. In der Disney-plus-Serie “Hawkeye” übernahm er ebenfalls eine zwielichtige Rolle, stellte sich hier aber als deutlich leichtherzigerer “Frenemy” heraus.

Gut möglich, dass Jordans Jagd auf Nanjianis Figur in erster Linie deshalb stattfindet, weil sie über ihn zum Anführer des Gangster-Trupps gelangen möchte. Oh, sie selbst ist übrigens auch auf dem Foto der Bande zu sehen. War sie am Ende fünftes Mitglied und wurde hintergangen? Fragen über Fragen, aber die Beteiligung von Nanjiani und Dalton macht auf jeden Fall Vorfreude auf das, was uns erwartet.

Intergalactic mit Soundtrack von Trent Reznor (Nine Inch Nails) und Atticus Ross

Zumal man auch beim Soundtrack nicht mit Star-Power gespart hat. So steuern etwa Trent Reznor und Atticus Ross den musikalische Untermalung bei. Falls euch die Namen etwas sagen, liegt das daran, dass es sich um die aktuelle Besetzung der Band Nine Inch Nails handelt und die beiden mittlerweile beschlagene Filmkomponisten sind.

Reznor ist etwa David Finchers Haus und Hof-Komponist, für The Social Network erhielt er zusammen mit Ross 2010 den Oscar, 2021 bekamen sie ihn zusammen mit Jon Batiste für Pixars “Soul”. Auch The Killer, Gone Girl und Bird Box verpassten sie ihren prägnanten Klangteppich.

Intergalactic: The Heretic Prophet – furchtbarer Titel irgendwie, aber schwamm drüber – erscheint vorerst PS5-exklusiv, ist aber noch ohne Termin. Eine PC-Version dürfte später folgen, sofern Sony PlayStation die aktuelle, recht erfolgreiche Taktik, seine Spiele auch auf Heimcomputern zu veröffentlichen, nicht überdenkt.