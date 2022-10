Ihr werdet nie erfahren, wie God of War: Ragnarök als 1.0 aussah - wir sind jetzt schon bei 1.03

Es ist normale, dass ein Spiel mit Patches zum Launch versorgt wird, aber normalerweise kennen wir das als den Day One Patch. Welche Version genau dahintersteht, ist nicht immer ganz klar und eigentlich ja auch eher eine sehr irrelevante Sache. Die Entwickler könnten ihre Version 10.87 nennen. Solange es nicht in Sachen Stabilität unter 1.0 ist, passt das sicher.

God of War Ragnarök erscheint am 9.11.2022, also erst übernächste Woche, aber beneidenswerte Leute wie ich dürfen es jetzt schon spielen – siehe Vorschau zu God of War: Ragnarök hier oder mehr Informationen über Kratos Kämpfe hier. Aber auf einer 1.0 habe ich es scheinbar auch nie gespielt, denn bisher hat es sich, seit ich es habe, nur einen Patch gezogen, das war wohl 1.02.

Solche emotionale Momente sollen ja nicht durch einen Glitch gestört werden.

Über was darf ich mich jetzt bei Gor of War: Ragnarök 1.03 - laut Orbispatches - freuen? Nun, da es Pre-Release keine Patch-Notes gibt, läuft es nun ein wenig flüssiger – nicht, dass es mir aufgefallen wäre und flüssig lief es hier eh – und hat ein paar Bugs und Glitches weniger. Hm, fange ich noch an zu spielen, um die eine Stelle, an der die Grafik ausflippte, noch mal zu sehen… Mal gucken, ob ich einen Spielstand habe. Bin gleich wieder da. (20 Minuten später). Jap, läuft jetzt ohne Grafikfehler in der Zwischenszene. Fantastisch, meine Spielerfahrung hat sich komplett umgekrempelt und jetzt brauche ich etwas über dem Herausragend-Logo. Nun, das vielleicht nicht.

Die Größe der PS5-Version liegt übrigens bei 118 GB, ihr braucht am 9.11. also ein wenig Zeit für den Download, denn wenn es so läuft wie bei mir könnt ihr noch so eine tolle Leitung haben, wenn das PSN gerade mal wieder ein wenig mit der Welt überfordert ist, dann kann das über Nacht dauern. Keine Sorge, das ist kein expliziter Sony-Bash, Microsoft bekleckert sich in dem Punkt oft genug auch nicht mit Ruhm. Nintendo? Keine Ahnung. Ich spiele Dead Cells, wenn ich auf einen Download warte, da verfliegt die Zeit. Vielleicht ist das die Lösung. Dead Cells auf allen Plattformen… Worum ging es noch mal? Richtig, God of War: Ragnarök.

Also, das ist eine kleine Vorfreude-News, dass dieses jetzt schon wundervolle Spiel in den nächsten 14 Tagen hoffentlich noch besser wird. Das Jahr war seit Elden Ring mager genug, was Triple-A angeht, gut also, dass zumindest die PlayStation noch einen Hammer in mindestens Version 1.03 bekommt. Oder 1.04. Day One Patch. Eines davon.