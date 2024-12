Ihr wollt das alte Overwatch zurück? Marvel Rivals ist eure beste Alternative

Marvel Rivals ist ein kostenloser Helden-Shooter, den ihr auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series zocken könnt. NetEase und Marvel haben mit dem Spiel bereits am ersten Wochenende 10 Millionen Spieler angelockt. Das ist auch kein Wunder, denn Marvel-Superhelden sind extrem beliebt und auch das Genre der Helden-Shooter kann frischen Wind vertragen. Doch ist Marvel Rivals wirklich die Erfüllung all eurer Heldenträume oder hallt in dem lauen Lüftchen das Echo von Overwatch nach?

Nach Rezept kochen kann jeder

Ich habe mir den Third-Person-Shooter einmal angesehen und bin bisher positiv überrascht. Das Spiel sieht deutlich hochwertiger aus, als ich es erwartet hätte, und spielt sich bereits einigermaßen flüssig. Das Balancing könnte an der ein oder anderen Stelle noch nachjustiert werden, Spaß macht es bisher trotzdem. Das wundert mich auch nicht, denn vieles kommt mir und sicher auch einigen von euch sehr bekannt vor.

Marvel Rivals laugt euch nicht mit ewig langen Runden aus.

Der Ex-Blizzard-Chef nennt Marvel Rivals einen Klon, so weit würde ich allerdings nicht gehen. Das Spielmodi, viele Fähigkeiten sowie der gesamte Aufbau des Spiels erinnern stark an Overwatch. Und ja, ich sage bewusst Overwatch und nicht Overwatch 2.

Besonders auffällig war für mich Mantis, die Unterstützungsheldin, deren Fähigkeiten und sogar Angriffsanimationen sich kaum von Zhenyattas zu unterscheiden scheinen. Es gibt die alte Mercy-Ult und wir haben es hier mit einem 6-gegen-6-Format zu tun. Allerdings gibt es auch immer wieder Skills, die ihr so in Blizzards Helden-Shooter nicht findet.

Da wäre zum Beispiel Cloak and Dagger, die zwei Helden in einem sind und zwischen denen ihr immer wieder wechseln könnt. Oder die kleinen Heilungsluftblasen von Jeff the Land Shark, die er fest auf dem Boden platzieren kann. Auch seine Ult ist ziemlich interessant, da er einen Gegner auffressen und an einem anderen Ort wieder ausspucken kann. Und nicht zu vergessen, das Portal von Dr. Strange durch das alle Helden hindurchsehen können. Ob nun Overwatch oder nicht, Marvel Rivals hat sich viel Mühe gegeben, den Helden Fähigkeiten zu verleihen, die ihre Persönlichkeit und ihre Fertigkeiten im MCU beziehungsweise den Comics widerspiegeln.

Einige Fähigkeiten wirken allerdings viel zu stark und bei Ults, wie der "Mercy"-Ult, treten dieselben Probleme auf, wie im ersten Overwatch. Auch die ultimative Fähigkeit von Scarlet Witch wirkt extrem mächtig. Hier müssen sicher auch ein paar Nerfs her. Es ist wirklich lustig, in wie vielen Aspekten Marvel Rivals dem Vorgänger von Overwatch 2 gleicht - mit all seinen Vorzügen, aber auch seinen Kinderkrankheiten.

Optisch wirkt Marvel Rivals lebendiger, als ich gedacht hätte. Die Bewegungen sind nicht zu steif, könnten aber eine Prise Individualität vertragen. Auch ein leichter Hauch von Comic-Optik schleicht sich mit ein, um die ursprüngliche Herkunft der 33 Charaktere zu würdigen. Und die Helden sehen nicht nur auf ihren animierten Porträts cool aus. Auch im Spiel selbst machen die Helden eine gute Figur. Von den vielen glänzenden Wellen in den roten Haaren von Scarlet Witch bis hin zu den wehenden Umhängen von Dr. Strange und anderen Helden. Es gibt viele schöne Details, die auch während der Matches gut zur Geltung kommen.

Lustig, aber nicht wirklich spielentscheidend sind außerdem spezielle Partnerfähigkeiten. Wählt euer Team bestimmte Helden aus, könnt ihr von kleinen Boni profitieren. So kann Rocket Raccoon etwa auf den Rücken von Groot springen. Das kann sonst kein anderer Charakter. Was ich besonders schön für Einsteiger finde, ist ein Sternesystem, das angibt, wie schwer die einzelnen Helden zu spielen sind. Ganz vorn mit dabei ist natürlich Loki, der Meister der Täuschung.

Ganz so perfekt flüssig wie ein Overwatch 2 läuft Marvel Rivals noch nicht, mit der Zeit dürfte es jedoch Updates geben, die das Spielerlebnis auch in dieser Hinsicht verbessern werden. Da bin ich sehr zuversichtlich, besonders nach dem erfolgreichen Start, den der Titel am vergangenen Wochenende hingelegt hat. Wenn ihr ein Fan von Marvel oder Helden-Shootern seid, ist Marvel Rivals in jedem Fall einen Blick wert.