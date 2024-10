Ihr wollt Disco Elysium 2? Diese zwei geistigen Nachfolger sorgen für Nachschub

Disco Elysium ist ein geniales Rollenspiel, das jedoch nie so wirklich im Mainstream angekommen ist. Entwickler ZA/UM brachte den Titel 2019 auf PC und später auf macOS, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series. Ein Nachfolger für das grandiose Spiel war ursprünglich geplant, wurde allerdings wieder gestrichen.

Zur Freude aller Fans setzen sich zwei frisch gegründete Studios an die Arbeit, um ihren eigenen geistigen Nachfolger für Disco Elysium zu schaffen. In den Teams sitzen sogar einige führende Köpfe hinter dem beliebten RPG.

Ein grandioses Spiel bleibt ohne Fortsetzung

Die Bewertungen für Disco Elysium waren grandios. Es erzählt die Geschichte eines Detektivs mit temporärem Gedächtnisverlust, der einen Mordfall aufklären soll. Im Verlauf des Spiels kommen seine Erinnerungen wieder und er kann die Puzzleteile Stück für Stück wieder zusammensetzen, während er versucht, sich mit der Stadt und ihrer Politik vertraut zu machen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Im Spiel habt ihr eine riesige Auswahl an Entscheidungen, die wirklich viel im Spiel beeinflussen. Die Grafik erinnert an Ölgemälde, der Erzählstil ist beinahe poetisch. Vor dem Spiel gebt ihr eurem Detektiv noch bestimmte Charaktereigenschaften, die ebenfalls den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Das Gameplay besteht hauptsächlich aus Laufen, Lesen und dem Auswählen von Gesprächsoptionen.

Zweifelsohne ein grandioses Werk in der Videospielswelt, das mit vielen herausragenden Kritiken und sogar einigen großen Awards ausgezeichnet wurde. Es verwundert also nicht, dass Fans sich einen zweiten Teil wünschen. Leider werden sie diesen nicht mehr bekommen. Ursprünglich hätte der zweite Teil 2025 auf den Markt kommen sollen, jedoch wurde das Sequel im Februar 2024 gestrichen, obwohl es fast fertig war.

Von Disco Elysium inspiriert

Stattdessen arbeitet Longdue, ein unabhängiges Studio, an einem ähnlichen Spiel. Das Studio setzt sich aus Mitarbeitern von ZA/UM, Bungie und Rockstar zusammen. Robert Kurvitz und Aleksander Rostov, die Art Director und Director von Disco Elysium, sollen allerdings nicht beteiligt sein, wie Eurogamer.net berichtet.

Geplant ist eine Art geistiger Nachfolger für Disco Elysium. Zumindest soll das erste Spiel des neuen Studios eine "bahnbrechende 'psychogeografische RPG'-Mechanik" beinhalten. Wie auch in Disco Elysium sollen eure Entscheidungen die Welt und ihre Charaktere stark beeinflussen.

"Bei Longdue lassen wir uns von jahrzehntelangen Rollenspiel-Klassikern inspirieren, von Ultima und Wizardry über Fallout und Planescape bis hin zu dem zu Recht verehrten Disco Elysium", so Narrative Director Grant Roberts.

"Wir freuen uns darauf, dieses Erbe mit einem weiteren erzählerischen, psychologischen RPG fortzusetzen, bei dem das Zusammenspiel zwischen inneren Welten und äußeren Landschaften das Herzstück der Erfahrung ist." Details zum Spiel gibt es bisher kaum.

XXX Nightshift spielt mit eurem Kopf

Mehr Informationen bietet dafür XXX Nightshift von Dark Math Games. Das Studio bezeichnet sich selbst als "Abspaltung des ursprünglichen Entwicklerteams von Disco Elysium" und besteht aus 20 Mitgliedern. Das Projekt soll ein "tiefgründiges Einzelspieler-Rollenspielerlebnis mit vielen Tools und Gameplay-Ebenen" werden.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

In der Beschreibung auf Steam heißt es: "Im Jahr 2086 spielst du die Patrouille Dinorah Katz, die in einem Luxus-Ski-Resort in der Antarktis gestrandet ist. In diesem originellen Science-Fiction-Setting landest du in einem Skigebiet, das es nicht geben sollte, mit Leuten, die du nicht kennen solltest, und der endlosen Polarnacht, die eine Vielzahl von Sünden verdeckt."