Quick-Talk-Event: Ikonische Soundtracks, Rage Quits und Konsolen, die wir lieber vergessen

Da wären wir wieder, Freunde des gepflegten Eurogamer.de-Video-Contents! In unserem neuen Format Quick Talk Event blicken wir mehr hinter unsere redaktionelle Arbeit und ziehen nach dem Zufallsprinzip Fragen, abseits aktueller Gaming-Themen, aus einem randvollen Katalog an Diskussionsthemen. Welches Spiel verdient ein Remake, das realistisch nie stattfinden wird? Welches Gamepad hat uns bisher am besten gefallen oder welche Konsole ist einfach unterbewertet?

Anmerkung: Diesmal ist Software-seitig beim Sound etwas schiefgelaufen. Die suboptimale Klangqualität bitten wir zu entschuldigen. Wir sind dran und machen das beim nächsten Mal besser.

Heute machen Martin, Alex, Benjamin S. und Ana den Anfang mit drei Themen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, denn bei unserem Talk-Gacha sind uns Themen rund um Videospielmusik, unterschätzte Konsolen und Rage Quits vor die Füße gepurzelt (den Ton Tonqualität ist diesmal leider nicht gut Soundproblemen):

Welcher Soundtrack hat den größten Ohrwurm-Faktor?

Die Frage nach einem guten Soundtrack ist leicht, die nach einem Ohrwurm eher schwieriger. Es muss eingängig sein, die Melodie wird man überall wiedererkennen und wahrscheinlich wieder wochenlang nicht mehr aus dem Kopf bekommen und außerdem heißt ein Ohrwurm ja nicht unbedingt, dass er positiv ist. Die Musik könnte einen auch über unspielbare Level unzählige Stunden lang begleiten und so dafür sorgen, dass sie sich festsetzt. Hattet ihr schon mal so eine Begegnung während eines Videospiels? Von Super Mario über Benjamins jahrelang festgefahrenem Jingle von Starglider bis hin zum Battle Theme "Take Over" aus Persona 5 sind uns hier unerwartet viele Songs und Soundtracks eingefallen.

Ist das Super Mario Theme wirklich der universelle Gaming-Ohrwurm oder begleitet euch ein anderer Song, wenn ihr an Videospiele denkt?

Welche Konsole ist unterbewertet?

Wer Dreamcast sagt, fliegt! Wir haben uns gefragt, welche Konsole es denn wirklich nicht verdient hat in der Öffentlichkeit so abgestraft zu werden. Auf welcher Hardware hattet ihr Spaß, die danach zu schnell in Vergessenheit geraten und eher schlecht vom Mainstream bewertet wurde? Wir haben uns ziemlich schnell darauf geeinigt, dass die Kinect beispielsweise ihre Strafe schon verdient hat und die Dreamcast in der allgemeinen Auffassung doch ganz gut dasteht. Auch 3DO, CD-i oder Neo Geo Pocket kamen zur Sprache, aber für unseren großen Favoriten, müsst ihr schon oben ins Video schauen!

Was war dein schlimmster Ausraster in einem Spiel und warum?

Kein Rage-Quit-Thema kommt ohne Dark Souls aus, aber was frustriert uns mehr, als große, schwere Bosse?

Wir kennen sie alle, die Rage Quits. Dass dabei in erstes Linie Spiele wie Dark Souls für viele gebrochene Controller oder Löcher in den Wänden (Bildschirmen? Stühlen?) gesorgt haben, ist irgendwie nur logisch. Aber wann genau tauchen solche Momente auf und lernen wir mit der Zeit besser damit umzugehen? Alex hat zum Beispiel festgestellt, dass bei ihm die physische Reaktion auf frustrierende Momente nachgelassen hat, selbst als er das komplette Arsenal von Tactics Ogre nach stundenlangem anpassen durch einen kleinen Klick wieder gelöscht hat. Vielleicht entwickelt man ja im Laufe der Jahre das richtige Vokabular, das korrekt darstellt, was man sonst physisch ausgedrückt hätte. Wie dem auch sei, bei einer Sache waren wir uns alle einig: So richtig stolz auf seine Wutausbrüche, ist niemand.

Habt ihr weitere Fragen zum gesamten Bereich Gaming und darüber hinaus? Lasst uns die gerne in den Kommentaren wissen! Schaffen sie es in unsere Liste, so könnten sie schon nächste Woche Mittwoch drankommen!