Im PlayStation Store noch diese Woche mit den Days of Play Angeboten sparen

Anlässlich der diesjährigen Day of Play gibt PlayStation im Store jede Menge Rabatte. Die wichtigsten Codes und Angebote haben wir hier für euch zusammengefasst.

Days of Play: Diese Angebote gibt es ab Freitag

Die Aktion im PlayStation Store startet am 2. Juni 2023 und endet am 12. Juni 2023 und bietet eine ganze Reihe zeitlich limitierter Angebote und Rabatte.

Startet, erneuert oder verlängert ihr eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus könnt ihr bei Plänen über 12 Monate 25 Prozent sparen. Das Angebot gilt für Essential, Extra, Premium und Deluxe. Die gleichen 25 Prozent Rabatt gibt es außerdem für die 1-monatige, 3-monatige oder 12-monatige Mitgliedschaft, wenn ihr euch ein Upgrade auf eine höhere Stufe gönnt.

Nicht nur Spiele und Hardware erhalten Rabatte. Auch bei der PS-Plus-Mitgliedschaft könnt ihr ordentlich sparen.

Neben einigen guten Angeboten, die erst zum Start der Aktion enthüllt werden, gibt es auch ein paar interessante Rabatt-Codes.

DOPSAVE15 - 15 % Rabatt auf ausgewählte PS5-Zubehörteile

- 15 % Rabatt auf ausgewählte PS5-Zubehörteile DOPSAVE40 - 40 % auf ausgewählte PS5-Spiele

- 40 % auf ausgewählte PS5-Spiele DAYSOFPLAY23 - 20 % Rabatt auf ausgewählte Gear-Artikel und kostenloser Versand

Bei den Zubehörteilen könnt ihr euch die DualSense-Ladestation, HD-Kamera, Medienfernbedienung, Pulse 3D Wireless-Headset sowie ausgewählte PS5-Konsolenabdeckungen günstiger holen. Die Angebote können je nach Region und Vorrat variieren.

Für die Angebote für PlayStation Gear gelten noch weitere Angebote, die an bestimmten Tagen gelten. So erhaltet ihr am 2. Juni ab 50 Euro eine isolierte PlayStation-Getränkehülle dazu, am 7. Juni gibt es zusätzliche Rabatte auf Oberbekleidung und am 12. Juni könnt ihr mit jedem gekauften PlayStation Pick Bundles und Merch zu verschiedenen Spielen erhalten.

Zum offiziellen PlayStation Store kommt ihr hier, den PlayStation Shop findet ihr dort. Zum Gear Shop geht es hier entlang. Eure PlayStation-Plus-Mitgliedschaft könnt ihr hier starten, verlängern, erneuern oder ändern.