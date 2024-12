Im Selbstversuch: Burger King bringt One Piece-Kooperation mit coolen Shirts nach Deutschland

Ab dem 3. Dezember 2024 sind die speziellen Menüs von Burger King aus der One Piece-Kooperation auch in Deutschland erhältlich. Für Anime-Fans bietet die Aktion thematische Burger, coole Goodies und sogar pflanzenbasierte Optionen. Endlich können auch deutsche Fans die lang ersehnte Kooperation erleben, die in Frankreich bereits für Begeisterung gesorgt hat.

Menüs mit Sanji und Ruffy

Im Mittelpunkt stehen zwei Menüs, inspiriert von den beliebten One Piece-Charakteren Ruffy und Sanji. Das Ruffy-Menü umfasst einen Whopper-Burger mit BBQ- und Joghurt-Pfeffer-Sauce sowie Röstzwiebeln. Dazu gibt es Pommes, ein Getränk und ein weißes T-Shirt mit Ruffy-Grafik auf der Rückseite (wahlweise in Größe M oder L). Das Sanji-Menü bietet hingegen einen Long Chicken-Patty mit Senfsauce, Röstzwiebeln und einem langen Sesam-Brötchen. Auch hier sind Pommes, ein Getränk und ein schwarzes T-Shirt mit Sanji-Design enthalten. Beide Menüs kosten 17,99 Euro und sind bis zum 19. Januar 2025 verfügbar. Eine Liste der teilnehmenden Filialen findet ihr hier.

Fans von pflanzlichen Alternativen können beide Burger auch mit einem Plant-based-Patty bestellen. Für Veganer ist eine Anpassung möglich, indem Käse und Saucen weggelassen werden. In Frankreich gab es zusätzlich Sammelkarten in Junior-Menüs – ob diese auch in Deutschland angeboten werden, bleibt unklar. Bei meinem Besuch gab es weder Hinweise auf Karten noch besondere Werbung zur Aktion. Das ist schade, denn zusätzliche Goodies könnten die Aktion für Sammler und Fans noch spannender machen.

Ruffy ist dann doch eher mein Fall

Geschmacklich haben beide Burger überzeugt, wobei ich den Ruffy-Burger mit seiner BBQ-Sauce bevorzugt habe. Der Sanji-Burger wirkt durch die sparsame Senfsauce etwas trockener, jedoch war sie geschmacklich sehr prägnant auf dem Bruger. Die T-Shirts haben eine solide Qualität, aber wie sich der Druck nach dem Waschen hält, bleibt abzuwarten.

Solltet ihr One Piece-Fans sein und Fast Food lieben, ist diese Aktion eine klare Empfehlung. Die Kooperation ist erfrischend und hat mich nach Jahren wieder zu Burger King geführt. Keine Zeit? Kein Problem – die Aktion läuft noch bis zum 19. Januar 2025. Welche Franchise-Kooperation würdet ihr euch als nächstes wünschen?